Щоб продати шубу, кременчужанка поповнила покупцю мобільний на 10 тисяч гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 901 Коментарів: 2

Залишилась з шубою, але без грошей

25 липня кременчужанка, щоб продати шубу, поповнила покупцю мобільний на 10 тисяч гривень, повідомляє пресслужба поліції.





57-річна кременчужанка звернулась до поліції об 20.19, та розповіла, що розмістила на сайті оголошень ОLХ оголошення про продаж шуби. Згодом їй зателефонував невідомий, який представився працівником магазину «Сток» та повідомив, що хоче придбати шубу.





Якимось чином він переконав заявницю, що для здійснення продажу їй потрібно перерахувати гроші на його мобільний, а в подальшому вони їй повернуться. Жінка знімала зі своєї карти по 1000 грн та перерахувала їх на номер мобільного «покупця»декілька разів.





В результаті невідомий заволодів 9 783 грн.