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Надзвичайні новини

Прокуратура розслідує перевищення службових повноважень патрульними, які заламали кременчужанку

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 2 342 Коментарів: 20

 

Провадження відкрили по відео, опублікованому в ЗМІ

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень патрульними щодо двох жінок у Кременчуці.

Свавілля чи дотримання закону: у Кременчуці виникла сутичка між жінками та поліцейськими


Відео, на якому патрульний застосував фізичну силу та засоби сльозогінної дії до двох жінок, після чого одній із них заламали руки за спину та одягли кайданки, працівники прокуратури побачили у ЗМІ.


Террористов на молодежном пакуют

Gepostet von Live_Kremenchug am Sonntag, 26. Juli 2020


Відомості про даний факт прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури внесені в ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, із застосуванням спеціальних засобів).


Досудове розслідування здійснюватиме Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтава, за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області.

4
Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура патрульная полиция полицейские задержание потасовка

Коментарі: 20

424
БРАТ:
Сьогодні, 15:42

Блохери хренові... а те, як цю ушльопки наркоту двигають- так ні! Не видно?!
- жалко стало "яжемать"... чого вийшла до наркоші, коли дома дитини мала сама?! Ще й пенсіонерка... це мабуть сестра тої, що тягала за волосся жіночку, яку побив чоловік в маршрутці...
І ось із-за отаких горе блохерів, які будуть кричати :"покажи посвідчення"! Поліція спізниться на виклик, коли ось такий наркоша буде когось різати або гвалтувати...


26 8
253
vortex:
Сьогодні, 15:44

Чего-то там наш главный патрульный пилициянт много рассказывал "Я-я-я", а у него таких вот героев половина отдела, не меньше, я уверен. Только на этом видео и четверо. Кто забыл погуглите "операция картошка"(это было не у нас), но суть очень хорошо передаёт, как героически всей толпой "вяжут" пенсионеров или женщин. Господа пилисменские начальники, рекомендую принять к размышлению следующее. Если вы не прекратите такую практику, то народ сам будет вынужден применять меры. И если кто-то проходящий мимо увидит как какие-то дегенераты в полицейской форме издеваются над чекловеком, он имеет полное право применить силу (в том числе оружие) для пресечение этого издевательства, и это называется - необходимая самооборона. Нарвётесь когда-то


14 14
227
Чувааак:
Сьогодні, 15:53

Цитата: vortex
И если кто-то проходящий мимо увидит как какие-то дегенераты в полицейской форме издеваются над чекловеком, он имеет полное право применить силу (в том числе оружие) для пресечение этого издевательства, и это называется - необходимая самооборона

Хто дав таке право?



Якби це трапилось в Германії, то ніхто і не подумав би це викласти в інтернет, не те що в новинах. Місцеві так би себе не поводили бо в них виховання не те, а от руцькі, українці - то ото гарні актори


15 6
253
vortex:
Сьогодні, 15:57

Цитата: Чувааак
Хто дав таке право?

 

Кримінальний кодекс України
Стаття 36. Необхідна оборона

 

Якщо на моіч очах два амбали знущаються з жінки, то не має значення які в них мотиви та яка форма на них та які посвідчення. Розбиратись немає часу і вони можут покалічити людину, то я маю право діяти, застосовувати силу, а у разі необхідності здрою або будь які предмети щоб припинити це


2 18
73
Дон46:
Сьогодні, 15:58

Права не дают.. За них кровь проливают!!!


3 2
253
vortex:
Сьогодні, 16:04

Цитата: Чувааак
Якби це трапилось в Германії, то ніхто і не подумав би це викласти в інтернет, не те що в новинах. Місцеві так би себе не поводили бо в них виховання не те, а от руцькі, українці - то ото гарні актори

 

Якби в Німеччині трапилось перевищення повноважень, то полісмени опинились би за гратами дуже швидко і без варіантів. Коли у нас буде поліція як у Німеччині, тоді і відео такого не буде


6 12
311
gansit:
Сьогодні, 16:09

Ну и что,пошумят недельку,потом на тормозах спустят и усё.Кстати ,а что там про тех 4 бандитов в форме полиции,что зимой под камерой избивали и ограбили мужика?


8 4
1 328
shtai:
Сьогодні, 16:34

Цитата: vortex

Цитата: Чувааак
Якби це трапилось в Германії, то ніхто і не подумав би це викласти в інтернет, не те що в новинах. Місцеві так би себе не поводили бо в них виховання не те, а от руцькі, українці - то ото гарні актори

 

Якби в Німеччині трапилось перевищення повноважень, то полісмени опинились би за гратами дуже швидко і без варіантів. Коли у нас буде поліція як у Німеччині, тоді і відео такого не буде

Якими Ви бачите законні дії поліцейських в даній ситуації, коли жінка з криками і стусанами перешкоджає виконанню своїх обов'язків?


10 2
561
vetalman:
Сьогодні, 16:35

Там видно как менты инвалида притеснили своими непрофесиональными действиями ..там нет явной угрозы работникам полиции ..думаю что мудрый судья даст минималку по 365 ч.2 ..У мента права наделены госсударсвом защищать законность и прочее но когда жмут инвалида и пенсионерке из балончика пшакают  это перебор явный 


4 7
253
vortex:
Сьогодні, 16:53

Цитата: shtai
Якими Ви бачите законні дії поліцейських в даній ситуації, коли жінка з криками і стусанами перешкоджає виконанню своїх обов'язків?

 

А з чого на відєо видно що ці "громадяни" в формі виконують свої обов'язки? Я цього не бачу і мены дуже важко уявити що могло статися таке, чим виправдати можна такі дії. Літню жінку з балончика та штовхати? Вона могла отримати серйозну травму, аби впала не на газон а спиною на асфальт (якби не схопилась за лавку то так і було б) то цей поштовх міг бути фатальним. Мені такі "герої" в погонах непотрібні, я не для того податки сплачую щоб вони таке витворяли

 

PS Вони мали припинити "пакувати" жінку, пояснитини всім оточуючим що відбувається, що саме порушила ця жінка, надати можливість виклакити патрульну поліцію і не робити дурниць


1 5
1 328
shtai:
Сьогодні, 16:58

Цитата: vetalman

Там видно как менты инвалида притеснили своими непрофесиональными действиями ..там нет явной угрозы работникам полиции ..думаю что мудрый судья даст минималку по 365 ч.2 ..У мента права наделены госсударсвом защищать законность и прочее но когда жмут инвалида и пенсионерке из балончика пшакают  это перебор явный 

Я ментов ненавижу всеми фибрами своей души и не важно новые они или старые. Пока не будет "хороших плюшек" (как в США льготы и отличная пенсия) и службы внутренних расследований - то толку не будет.

Но почему старушка не стояла рядом и не "причитала", а набросилась. Да она угрозы не несла им, в принципе там никто не нес им угрозы, но выполнить свои служебные обязанности им тоже не дали.


7 4
186
Gambler:
Сьогодні, 16:59

Поліціянти діяли недостатньо жорстко. Бабця заробила законних 15 діб за перешкоджання роботі поліції. 

Тому, що немає поваги до поліції. Вони ж не просто так приїхали, хтось викликав, було порушення правопорядку?  І, напевно, спочатку попередили, молода стала бикувати, ні? Нема цього на відео? Чи вона просто сиділа слухала, як птахи співають чи мух ловила? Якби вона себе коректно поводила, не було би потреби її в’язати, попросили б піти додому і не порушувати порядок. Це житловий багатоповерховий будинок, там мешкають діти, і їм зовсім не обов’язково бачити наркоманів і алкашів біля під’їзду на лавочці, чи не так, шановні коментатори?

В тій же Європі, на яку рівняються всі коментатори, поклали би всіх мордякою на землю за неповагу до поліції, повезли у відділок, а там вже розбиралися, хто крайній. 


10 2
253
vortex:
Сьогодні, 17:03

Цитата: shtai
но выполнить свои служебные обязанности им тоже не дали.

 

Мы обсуждаем здесь видео. Как было на самом деле - мы не знаем. Вы утвержаете что они выполняли свои обязанности? Подскажите - какие? Это вот совсем не факт. Возможно там имело место превыение полномочий. По этому утверждать так безосновательно и безапеляционно о том что они обязанности исполняли - не стоит. Если человек что-то делает в полицейской форме это ещё не значит что он выполняет обязанности. Форма не мешает (к сожалению) людям совершать преступления. И таких случаев, которые стали известны - достаточно много


1 7
1 328
shtai:
Сьогодні, 17:08

Цитата: vortex

Цитата: shtai
но выполнить свои служебные обязанности им тоже не дали.

 

Мы обсуждаем здесь видео. Как было на самом деле - мы не знаем. Вы утвержаете что они выполняли свои обязанности? Подскажите - какие? Это вот совсем не факт. Возможно там имело место превыение полномочий. По этому утверждать так безосновательно и безапеляционно о том что они обязанности исполняли - не стоит. Если человек что-то делает в полицейской форме это ещё не значит что он выполняет обязанности. Форма не мешает (к сожалению) людям совершать преступления. И таких случаев, которые стали известны - достаточно много

Мы обсуждаем последствия. Видео изначально было в другой статье и там же есть официальный комментарий патрульной полиции.


1 1
253
vortex:
Сьогодні, 17:20

Цитата: Gambler
В тій же Європі, на яку рівняються всі коментатори, поклали би всіх мордякою на землю за неповагу до поліції, повезли у відділок, а там вже розбиралися, хто крайній.

 

Повагу треба заслужити. Поліція має допомагати громадянам. Тоді іx будуть поважати. Дуже хибне уявлення про те що першочерговим завданням поліціє є ходити по дворах та шукати до кого докопатись хто із писом на лавці сидить і затримувати всіх без розбору. Я не кажу що треба пиячити біля підїзду - звісно ні. Але це не означає що треба до всіх чіплятись. Втручатись поліція має лише тоді коли щось відбуваєтся таке що шкодить іншим громадянам. Закони створені не для того щоб поліціянтам було за що протоколи виписувати, а для того щоб захищати інтереси громадян! Так, і тільки так. Коли поліція зрозумїє це - тоді вона зможе заробити повагу для себе. І ніяк не раніше



Цитата: shtai
Мы обсуждаем последствия. Видео изначально было в другой статье и там же есть официальный комментарий патрульной полиции.

 

Пусть пришлют в телеграф не только свои комментарии но и видеодоказательства своих слов.

 


4 3
186
Gambler:
Сьогодні, 17:23

Цитата: vortex

Цитата: Gambler
В тій же Європі, на яку рівняються всі коментатори, поклали би всіх мордякою на землю за неповагу до поліції, повезли у відділок, а там вже розбиралися, хто крайній.

 

Повагу треба заслужити. Поліція має допомагати громадянам. Тоді іx будуть поважати. Дуже хибне уявлення про те що першочерговим завданням поліціє є ходити по дворах та шукати до кого докопатись хто із писом на лавці сидить і затримувати всіх без розбору. Я не кажу що треба пиячити біля підїзду - звісно ні. Але це не означає що треба до всіх чіплятись. Втручатись поліція має лише тоді коли щось відбуваєтся таке що шкодить іншим громадянам. Закони створені не для того щоб поліціянтам було за що протоколи виписувати, а для того щоб захищати інтереси громадян! Так, і тільки так. Коли поліція зрозумїє це - тоді вона зможе заробити повагу для себе. І ніяк не раніше

1.Вони ходили і чіплялись по під’їздах чи був виклик?

2.Громадяни шкодили своєю поведінкою оточуючим, як ви вважаєте?

3. Бабця перешкоджала своїми діями виконанню службових обов’язків?

4.Чи створює людина загрозу життю чи здоров’ю поліцейского, коли вона намагається вдарити його ногою? А він при виконанні


4 2
253
vortex:
Сьогодні, 17:35

Цитата: Gambler
1.Вони ходили і чіплялись по під’їздах чи був виклик?

так, ходили чіплялись. Виклику не було. Із попередної статті

Близько 21.00, патрулюючи вулицею Київською, патрульні помітили групу осіб, які розпивали алкогольні напої біля під'їзду

Цитата: Gambler
2.Громадяни шкодили своєю поведінкою оточуючим, як ви вважаєте?

На відео я побачив лише поліціянтів які ламали руки жінці, а другій, яка заступалась за неї та не становила загрози - забризкали балончиком та штовхнули так що вона впала

Цитата: Gambler
3. Бабця перешкоджала своїми діями виконанню службових обов’язків?

Чи було виконання обов'язків чи свавілля із відео невідомо. Якби було перешкоджання з точки зору закону, то ії б спакували та відвезли до відділку. Але вони розуміють - це була необхідна оборона

Цитата: Gambler
4

В межах необхідноі оборони жінка мала повне право так діяти

 

 


1 4
311
gansit:
Сьогодні, 17:54

Цитата: Gambler

Це житловий багатоповерховий будинок, там мешкають діти, і їм зовсім не обов’язково бачити наркоманів і алкашів біля під’їзду на лавочці, чи не так, шановні коментатори?

 

Так у нас есть главноко мандующий по наркотикам,ой по борьбе с наркотиками-это наш Мэр,ведь он возглавил эту всю команду,но. А вот если бы поганяли наркоделков,глюдишь и во дворах бюудет меньше нариков.


2 1
227
Чувааак:
Сьогодні, 18:20

Цитата: vortex
На відео я побачив лише поліціянтів які ламали руки жінці, а другій, яка заступалась за неї та не становила загрози - забризкали балончиком та штовхнули так що вона впала
яник теж впав коли в нього яйцем попали.

І та тьолка, і бабця - це все було шоу, щоб підняти гвалт, крик, в надії що ще хтось за них заступляться, раз вони оруть.

Ми знаєєм що тьолка стала на захист хлопа в якого щось там знайшли. Хтов она така щоб перешкоджати дії поліції? За перешкоджання її пакували. Про самотню дитину вона не думала перед тим як вступати в це лайно? ні, бо тоні вона була герой, а як повязали, так і памагітє і у мене дітьо одно в квартірє. Далі спрацювало стадний інстинкт в бабці. Спрашується - куди ти лізеш? Тут бабця цілком законно могла теж попасти в кайданки. ЇЇ просили - відійди! - а вона кидається на копа. Тому й використали балончик, щоб запокоїти, але їй виявилось мало.

Короче.

баби не праві

поліції навчатись і не боятись

а вулицям тиша і спокій



Цитата: vortex
а другій, яка заступалась за неї та не становила загрози
баба ткне пальцем в око і ока немає - пальці це загроза? нарік нікому не був загрозою, то його і не чіпали


1 1
253
vortex:
Сьогодні, 18:34

Всі щось так поліцію почали захищати, аж не віриться що це все пишуть люди, а не боти і на самі полісмени. Щось стверрджують про якесь перешкоджання діяльності поліції, про нариків та алкашів, ну просто в унісон співають. Хоч на відео нічого з цього немає. Якщо було б там справді все чисто, то в чому проблема викласти повну версію відео??? Керівники полісменів - ау! (у полісменів камери нагруді ж є, вони честно процютть та їм немає чого приховувати?).

 

У вас же є повне відео цих подій - то продемонструйте громадськісті як це було, без монтажу від початку до кінця. Можливо і питань не буде до поліції. Я впевнений, телеграф залюбки обпублікує ваші матеріали, ви маєте на це повне право, бо це буде відповідати суспільним інтересам.

 

Але там скоріш за все на відео таке що викладати не можна, що вони там витворяли до цього, і якщо все викласти що відбувалось насправді, то там буде все не на користь цих "героїв" у формі. Іншого поясненя в мене немає



Цитата: Чувааак
баба ткне пальцем в око і ока немає - пальці це загроза? нарік нікому не був загрозою, то його і не чіпали

І багато одноких поліціянтів Ви бачили, яким бабки очі пальцем повитикали? Хоч один випадок такий Вам особисто відомо?


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