Прокуратура розслідує перевищення службових повноважень патрульними, які заламали кременчужанку

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень патрульними щодо двох жінок у Кременчуці.
Відео, на якому патрульний застосував фізичну силу та засоби сльозогінної дії до двох жінок, після чого одній із них заламали руки за спину та одягли кайданки, працівники прокуратури побачили у ЗМІ.
Террористов на молодежном пакуютGepostet von Live_Kremenchug am Sonntag, 26. Juli 2020
Відомості про даний факт прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури внесені в ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, із застосуванням спеціальних засобів).
Досудове розслідування здійснюватиме Територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтава, за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області.