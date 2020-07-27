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Виконком погодив цілодобовий режим роботи чотирьом магазинам мережі АТБ у Кременчуці

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Рішення ухвалили за умови встановлення відеокамер по периметру магазинів

Виконком Кременчуцької міської ради погодив цілодобовий режим роботи чотирьом магазинам мережі АТБ у місті, які розташовані у вбудовано-прибудованих приміщеннях. Рішення ухвалили на засіданні виконкому 24 липня.


Це магазини за такими адресами:

  • вул. Олександра Білаша, 8;
  • вул. Ігоря Сердюка, 11;
  • квартал 101, буд. 10-Д;
  • просп. Свободи, 81.

Рішення ухвалили за умови встановлення протягом трьох місяців відеокамер спостереження по периметру до прилеглої території магазинів з виведенням сигналу на пункт Нацполіції у місті. Це зроблено з метою забезпечення правопорядку в нічний час. Як підкреслила начальник управління торгівлі Людмила Жорняк, мережа АТБ не продає алкоголь вночі – їхні касові апарати налаштовані таким чином, що продаж навіть слабоалкогольних напоїв у нічний час не можливий.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: АТБ режим роботи

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