Виконком погодив цілодобовий режим роботи чотирьом магазинам мережі АТБ у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 483

Виконком Кременчуцької міської ради погодив цілодобовий режим роботи чотирьом магазинам мережі АТБ у місті, які розташовані у вбудовано-прибудованих приміщеннях. Рішення ухвалили на засіданні виконкому 24 липня.





Це магазини за такими адресами:

вул. Олександра Білаша, 8;

вул. Ігоря Сердюка, 11;

квартал 101, буд. 10-Д;

просп. Свободи, 81.

Рішення ухвалили за умови встановлення протягом трьох місяців відеокамер спостереження по периметру до прилеглої території магазинів з виведенням сигналу на пункт Нацполіції у місті. Це зроблено з метою забезпечення правопорядку в нічний час. Як підкреслила начальник управління торгівлі Людмила Жорняк, мережа АТБ не продає алкоголь вночі – їхні касові апарати налаштовані таким чином, що продаж навіть слабоалкогольних напоїв у нічний час не можливий.