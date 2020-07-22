Сліпі вимагають, щоб від їхнього гуртожитку у Кременчуці прибрали купи будівельного сміття

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Один з мешканців гуртожитку поскаржився меру на будівельне сміття під час засідання виконкому (фото з архіву ТЪ)

Мешканці гуртожитку для сліпих, що на вулиці Майора Борищака, 25, вимагають від керівництва УТОС прибрати будівельне сміття від їхнього гуртожитку, яке залишилося після розбирання господарських споруд у дворі.



Один з мешканців гуртожитку - Василь Нестеренко звернувся до мера Віталія Малецького під час засідання виконкому з проханням вплинути на керівника підприємства УТОС Юрія Гришина.





- Здрастуйте, Віталію Олексійовичу. Скажіть, будь ласка, коли пан Гришин повністю прибере після себе сміття, яке знаходиться на території двору УТОС? - написав мешканець гуртожитку.





Йдеться про будівельне сміття, яке залишилося після розбирання господарських споруд у дворі — судячи з усього, керівництво УТОС готувало земельну ділянку під будівництво нового будинку на місці гуртожитку. Проте, нагадаємо, Кременчуцька міська рада не дала дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки.





Мер Віталій Малецький розповів, що два тижні тому відвідав двір на запрошення мешканців.





- Після цього пан Гришин чи ті особи, які розбирали сараї, гаражі та все інше почали сміття вивозити. Я так розумію, не все ще прибрали. Я обіцяю, що ми відвідаємо даний двір будівлі та подивимося, що відбувається у Гришина на території УТОС. Вони мають прибрати територію і привести до санітарних норм двір, - сказав мер.





Також він сказав про необхідність поновити зруйнований паркан, щоб мешканці могли спокійно відпочивати у дворі.





Керівник управління благоустрою виконкому Володимир Окунь каже, що на керівника УТОС складено адмінпротокол, наданий припис про негайне прибирання сміття.





- Ми контролюємо це питання, - запевнив Володимир Окунь.