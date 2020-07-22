У Кременчуці четверо нападників побили чоловіка та відібрали в нього телефон

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Поліція розшукала молодиків, які підходили під опис заявника

23 липня близько 20.00 четверо нападників побили чоловіка та відібрали в нього телефон. За інформацією патрульної поліції Кременчука, інцидент трапився у провулку Героїв Бреста.





Заявник повідомив, що чотири маловідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження та відкрито заволоділи його мобільним телефоном. Потерпілий надав опис ймовірних нападників.





Патрульні спільно із співробітниками батальйону поліції особливого призначення відпрацювали прилеглі території та знайшли молодиків, які підходили під опис. Ними виявились чотири кременчужанина.





Для встановлення обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група.