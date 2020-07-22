«Кремінь» стає грозою авторитетів і в більшості обігрує «Оболонь Бровар»

Вчора, 19:02 Переглядів: 1 439

Підопічні Сергія Свистуна на своєму полі зіграли з «пивоварами»











































































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 24 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли київську «Оболонь Бровар». Кременчужани у більшості перемагають "пивоварів" з рахунком 1:0.





Цей матч пропустив через дискваліфікацію опорний півзахисник «Оболонь Бровар» Олексій Савченко. Також останній третій матч дискваліфікації відбуде голкіпер «Кременя» Андрій Олійник.





«Кремінь» - «Оболонь Бровар» - 1:0

Голи: Бафталовський 82





Вилучення: Голіков 75





«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Лобода Мурашов Марчук Сула. Запасні: Фастов Черниш Дмитрієв Фзакадзе Бафталовський Білоус Козлов Янаков Кривенко. Головний тренер Сергій Свистун

«Оболонь Бровар»: Федорівський Майданевич Білий Безуглий Голіков Валєєв Улянченко Коста Слободян Мединський Батальський. Запасні: Литвиненко Прокопенко Коваленко Гуськов Касімов Ковбаса Мате Бровченко. Головний тренер Валерій Іващенко





Головний суддя: Бондаренко Дмитро (Одеса)

Арбітри: Федорак Юрій (Івано-Франківськ), Честоляс Максим (Херсон)

4-й арбітр: Сердюк Денис (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Абросимов Євген (Одеса)









Футболісти Кременчя смачно відсвяткували перемогу у Сито-Пяно





Післяматчеві коментарі





Анатолій Клюс й Артем Бафталовський





Гоовні тренери Кременя та Оболонь Бровар





Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Інгулець" 26 16 6 4 41-19 54 2 "Минай" 26 16 5 5 47-27 53 3 "Агробізнес" 26 16 2 8 46-28 50 4 "Волинь" 26 14 6 6 47-35 48 5 "Рух" 25 14 6 5 41-20 48 6 "Металіст 1925" 26 14 5 7 38-26 47 7 "Оболонь Бровар" 26 13 7 6 35-27 46 8 "Авангард" 26 12 6 8 35-31 42 9 "Гірник-Спорт" 25 11 3 11 36-37 36 10 "Чорноморець" 26 9 7 10 34-33 34 11 "Миколаїв" 26 6 8 12 35-40 26 12 "Кремінь" 26 7 5 14 33-49 26 13 "Прикарпаття" 26 7 3 16 36-46 24 14 "Балкани" 26 5 6 15 23-47 21 15 "Металург" 23 4 2 17 21-42 14 16 "Черкащина" 25 1 3 21 20-61 6





Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Рухом». Гра відбудеться у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». Початок гри 29 липня о 18.00.