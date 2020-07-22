«Кремінь» стає грозою авторитетів і в більшості обігрує «Оболонь Бровар»

Сьогодні, 24 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли київську «Оболонь Бровар». Кременчужани у більшості перемагають "пивоварів" з рахунком 1:0.
Цей матч пропустив через дискваліфікацію опорний півзахисник «Оболонь Бровар» Олексій Савченко. Також останній третій матч дискваліфікації відбуде голкіпер «Кременя» Андрій Олійник.
«Кремінь» - «Оболонь Бровар» - 1:0
Голи: Бафталовський 82
Вилучення: Голіков 75
«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Лобода Мурашов Марчук Сула. Запасні: Фастов Черниш Дмитрієв Фзакадзе Бафталовський Білоус Козлов Янаков Кривенко. Головний тренер Сергій Свистун
«Оболонь Бровар»: Федорівський Майданевич Білий Безуглий Голіков Валєєв Улянченко Коста Слободян Мединський Батальський. Запасні: Литвиненко Прокопенко Коваленко Гуськов Касімов Ковбаса Мате Бровченко. Головний тренер Валерій Іващенко
Головний суддя: Бондаренко Дмитро (Одеса)
Арбітри: Федорак Юрій (Івано-Франківськ), Честоляс Максим (Херсон)
4-й арбітр: Сердюк Денис (Полтава)
Спостерігач арбітражу: Абросимов Євген (Одеса)
Футболісти Кременчя смачно відсвяткували перемогу у Сито-Пяно
Післяматчеві коментарі
Анатолій Клюс й Артем Бафталовський
Гоовні тренери Кременя та Оболонь Бровар
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Інгулець"
|26
|16
|6
|4
|41-19
|54
|2
|"Минай"
|26
|16
|5
|5
|47-27
|53
|3
|"Агробізнес"
|26
|16
|2
|8
|46-28
|50
|4
|"Волинь"
|26
|14
|6
|6
|47-35
|48
|5
|"Рух"
|25
|14
|6
|5
|41-20
|48
|6
|"Металіст 1925"
|26
|14
|5
|7
|38-26
|47
|7
|"Оболонь Бровар"
|26
|13
|7
|6
|35-27
|46
|8
|"Авангард"
|26
|12
|6
|8
|35-31
|42
|9
|"Гірник-Спорт"
|25
|11
|3
|11
|36-37
|36
|10
|"Чорноморець"
|26
|9
|7
|10
|34-33
|34
|11
|"Миколаїв"
|26
|6
|8
|12
|35-40
|26
|12
|"Кремінь"
|26
|7
|5
|14
|33-49
|26
|13
|"Прикарпаття"
|26
|7
|3
|16
|36-46
|24
|14
|"Балкани"
|26
|5
|6
|15
|23-47
|21
|15
|"Металург"
|23
|4
|2
|17
|21-42
|14
|16
|"Черкащина"
|25
|1
|3
|21
|20-61
|6
Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Рухом». Гра відбудеться у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». Початок гри 29 липня о 18.00.