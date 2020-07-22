Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці з’явилася нова санітарна зона - у Крюкові

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 430

 

Наразі у місті визначено три санітарні зони

Учора, 21 липня, у Кременчуці було  зареєстровано новий випадок коронавірусноі хвороби.  У зв’язку з цим  прийняте рішення про створення нової санітарної зони №28 - у Крюкові.


У Кременчуці одна жінка одужала від COVID-19, а у іншої - діагностували хворобу


Наразі у місті визначено 3 санітарні зони – 5 хворих:

  • №5 – 3 хворих;
  • №10 – 1 хворий;
  • №28 – 1 хворий.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин карантинна зона санітарна зона

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