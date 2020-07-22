У Кременчуці з’явилася нова санітарна зона - у Крюкові

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Учора, 21 липня, у Кременчуці було зареєстровано новий випадок коронавірусноі хвороби. У зв’язку з цим прийняте рішення про створення нової санітарної зони №28 - у Крюкові.









Наразі у місті визначено 3 санітарні зони – 5 хворих: