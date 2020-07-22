Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.07.2020 12:00
Підтверджені:
Україна60995
Кременчук125
Хворі:
Україна26289
Кременчук5
Одужало:
Україна33172
Кременчук116
Померло:
Україна1534
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині слюсарю на роботі відтяло три пальці (уточнено)

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 874

Стан його здоров’я – середньої тяжкості

21 липня на Лубенщині чоловіку на роботі відтяло три пальці, повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Слюсарю «Машинобудівного заводу «Комсомолець», 34-річному мешканцю с. Засулля Лубенського району, доставили до Лубенської КЦМЛ з діагнозом: травматична ампутація 3-х пальців правої руки.


Травми потерпілий отримав під час виконання трудових обов’язків.


Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх