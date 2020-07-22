Стан його здоров’я – середньої тяжкості
21 липня на Лубенщині чоловіку на роботі відтяло три пальці, повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
Слюсарю «Машинобудівного заводу «Комсомолець», 34-річному мешканцю с. Засулля Лубенського району, доставили до Лубенської КЦМЛ з діагнозом: травматична ампутація 3-х пальців правої руки.
Травми потерпілий отримав під час виконання трудових обов’язків.
Стан його здоров’я – середньої тяжкості.