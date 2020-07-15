Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні додався 651 новий випадок COVID-19, на Полтавщині – два

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 466

 

Усього у нашій країні за добу одужало 560 пацієнтів

В Україні за останню добу зафіксовано 651 новий випадок коронавірусної інфекції, зокрема, на Полтавщині – два. За повідомленням МОЗ, станом на 9.00 20 липня у нашій країні всього захворіли 59 493 людини, з цієї кількості 1498 летальних випадків, 31 439 пацієнтів одужало (за добу – 560). Загалом проведено 881 907 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2317 випадків;
  • Волинська область — 3281 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1209 випадків;
  • Донецька область — 794 випадки;
  • Житомирська область — 1602 випадки;
  • Закарпатська область — 4440 випадків;
  • Запорізька область — 678 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3536 випадків;
  • Кіровоградська область — 682 випадки;
  • м. Київ — 6961 випадок;
  • Київська область — 3308 випадків;
  • Львівська область — 8115 випадків;
  • Луганська область — 106 випадків;
  • Миколаївська область — 522 випадки;
  • Одеська область — 2573 випадки;
  • Полтавська область — 353 випадки;
  • Рівненська область — 5144 випадки;
  • Сумська область — 371 випадок;
  • Тернопільська область — 2456 випадків;
  • Харківська область — 3033 випадки;
  • Херсонська область — 213 випадків;
  • Хмельницька область — 980 випадків;
  • Чернівецька область — 5332 випадки;
  • Черкаська область — 845 випадків;
  • Чернігівська область — 642 випадки.

Як інформує Полтавська ОДА, на Полтавщині зареєстрували два нові випадки захворювання на коронавірус – обидва у Полтаві. Загалом одужали вже 310 жителів області, продовжують лікування 30 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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