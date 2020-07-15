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Надзвичайні новини

На 278-му кварталі намагалися обікрасти кафе

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 516

На місце прибула охорона, тому чоловік не зміг довести задумане до кінця

У Кременчуці, на 278 кварталі, намагалися обікрасти кафе. За інформацією Управління поліції охорони в Полтавській області, сигнал «Тривога» надійшов на пульт централізованого спостереження близько 1.30. Це сталося 17 липня.


Прибувши до кафе, правоохоронці побачили розбите вікно та в середині чоловіка. Його затримали.


20-річний кременчужанин розповів, що вікно розбив саме він. Хотів проникнути в кафе, щоб обікрасти.


На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення деталей. Затриманому інкримінується ч.1 ст. 162 Кримінального кодексу України (незаконне проникнення до житла чи до іншого Володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян).


Санкція даної статті передбачає штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Управління поліції охорони в Полтавській області, фейсбук
Теги: крадіжка кафе
компанія «Інтера Люкс»

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