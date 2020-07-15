Кременчужанин знайшов у гаражі померлого діда збройний арсенал

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 103

На вихідних мешканець Молодіжного знайшов у гаражі свого померлого діда зброю та боєприпаси. За інформацією патрульної поліції Кременчука, чоловік повідомив про знахідку правоохоронців та додав, що має намір здати вказані речі добровільно.





Поліція нагадує, що у відповідності до ч. 3 ст. 263 КК України від кримінальної відповідальності звільняється людина, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Таким чином при добровільній здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів.



Якщо у вас виникли питання щодо добровільної здачі зброї або щодо оформлення належних документів на право носіння зброї у Кременчуці, зверніться в дозвільні системи ОВС: