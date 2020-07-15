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Надзвичайні новини

Кременчужанин поскаржився поліцейським на квартиранта-наркомана

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 019

 

У квартирі знайшли коноплю, а також шприци та наркотики

19 липня близько 17.00 на «102» зателефонував чоловік. Він повідомив, що є власником квартири на провулку Героїв Бреста. Чоловік поскаржився на особу, якій здавав помешкання в оренду. За слів господаря, квартирант вживає наркотичні речовини, - повідомила патрульна поліція.


Копи прибули на місце й отримали дозвіл на вхід до квартири. Під час візуального огляду помешкання знайшли рослину коноплі, а також шприци із речовиною бурого кольору, зовні схожою на наркотичну.


Далі обставини інциденту з'ясовуватимуть слідчі.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: конопля наркотики
компанія «Інтера Люкс»

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