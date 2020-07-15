Кременчужанин поскаржився поліцейським на квартиранта-наркомана

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 019

У квартирі знайшли коноплю, а також шприци та наркотики

19 липня близько 17.00 на «102» зателефонував чоловік. Він повідомив, що є власником квартири на провулку Героїв Бреста. Чоловік поскаржився на особу, якій здавав помешкання в оренду. За слів господаря, квартирант вживає наркотичні речовини, - повідомила патрульна поліція.





Копи прибули на місце й отримали дозвіл на вхід до квартири. Під час візуального огляду помешкання знайшли рослину коноплі, а також шприци із речовиною бурого кольору, зовні схожою на наркотичну.





Далі обставини інциденту з'ясовуватимуть слідчі.