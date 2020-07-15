Де 17 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:28
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
17 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Манагарова, 18, 20, 20а, 22, 24/36;
- вул. Правобережна, 21-33, 40а;
- вул. Республіканська, 87, 175а;
- вул. Сонячна, 1-21;
- вул. Володимира Вернадського, 29-47;
- 2-й туп. Володимира Вернадського, 1-7;
- вул. Мічуріна, 44-71;
- вул. Левітана, 33-64;
- вул. Попова, 31-60;
- вул. Шишкіна, 27-63.