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Де 17 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 301

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

17 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Манагарова, 18, 20, 20а, 22, 24/36;
  • вул. Правобережна, 21-33, 40а;
  • вул. Республіканська, 87, 175а;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • вул. Володимира Вернадського, 29-47;
  • 2-й туп. Володимира Вернадського, 1-7;
  • вул. Мічуріна, 44-71;
  • вул. Левітана, 33-64;
  • вул. Попова, 31-60;
  • вул. Шишкіна, 27-63.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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