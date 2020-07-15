На Полтавщині уже намолотили 635 тисяч тонн зерна

Станом на 16 липня аграрії Полтавщини активно поводять збирання озимих культур.





Як повідомляє Департамент агропромислового розвитку Полтавської ОДА, уже обмолочено 138,3 тис. га, намолочено 634,6 тис. тонн зерна, середня врожайність склала 45,9 ц/га.





Завершено збирання озимого ячменю на площі 7,8 тис. га, намолочено 39,8 тис. тонн, середня врожайність склала 51,0 ц/га, що дещо вище від минулого року на 5,4 ц/га.





Озима пшениця зібрана на площі 126,0 тис. га, намолочено 580,9 тис. тонн, середня врожайність склала 46,1 ц/га.





Гороху зібрано 4,5 тис. га, намолочено 13,9 тис. тонн, середня врожайність 30,8 ц/га.



