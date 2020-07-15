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Кременчук, Афіша

Кременчужан запрошують у веломандрівку старим Кизикерменським шляхом

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 910

 

Беріть з собою справного залізного коня та хороший настрій 

18 липня велосипедисти запрошують кременчужан приєднатися у мандрівку старим Кизикерменським шляхом до старовинного Онуфрієвського дендропарку. 


- Гей, є такі, що не мають досвіду мандрівок, але дуже хочуть спробувати? Або такі, що не вірять у власні сили? А ті, хто дуже-дуже цікавляться історією рідного краю? Отже, цієї суботи запрошуємо у мандрівку старим Кизикерменський шляхом до старовинного Онуфрієвського дендропарку, історію яких ви неодмінно почуєте дорогою, - повідомляють організатори на сторінці у фейсбуці. 


Місце збору: біля монументу матросам на правобережжі. Темп середній, кілометраж 40-50, заплановані перепочинки після важких відрізків.
Час збору: 9:00 +15 хв


З собою обов'язково мати:

  • справний велосипед,
  • рем.комплект та запасну камеру,
  • індивідуальну аптечку,
  • питну воду,
  • перекус (в Онуфріївці є супермаркет, тож буде можливість придбати щось там, хоча перший привал запланований раніше 😉),
  • каремати чи карепопи,
  • а також, неодмінно - гарний настрій!

Неповнолітні - тільки у супроводі дорослих.

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Автор: Альона Душенко
Теги: велопрогулка подорож
компанія «Інтера Люкс»

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