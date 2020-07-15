В кінці робочого дня: 5 міфів про екологічний рух, що шкодить довкіллю

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 186

Який з фактів став для вас відкриттям?

У світі набирає популярності екологічний рух за розумне споживання і роздільний збір сміття, про це йдеться у відео від ArteFact - Українська Інфографіка. Люди переконані, що допомагають зменшити шкоду, яка наноситься природі, однак деякі «зелені» ініціативи дають зворотній ефект.





Кожен по-своєму намагається внести свій вклад у збереження планети. Хтось купує каву тільки в паперових стаканчиках, а хтось переходить на біорозкладні пластикові пакети і люмінесцентні лампи. Ось тільки багато з таких ініціатив - не більше, ніж звичайні міфи.





5 міфів про екологічний рух, що шкодить довкіллю:

Паперові стакани для кави не шкодять навколишньому середовищу

Перехід на електромобілі допоможе скоротити шкідливі викиди в атмосферу та зупинити глобальне потепління

Синтетика більш екологічна ніж натуральні тканини

Ліси повністю забезпечують нашу землю киснем

Паперовий пакет екологічніше пластикового





Нагадаємо, що кременчужани, які займаються розробкою цікавого україномовного контенту розробили відео в якому розповіли, що жива ялинка може стати причиною серйозних хвороб дихальних шляхів, а використання штучної - не гарантує поліпшення екології.



