В кінці робочого дня: 5 міфів про екологічний рух, що шкодить довкіллю

У світі набирає популярності екологічний рух за розумне споживання і роздільний збір сміття, про це йдеться у відео від ArteFact - Українська Інфографіка. Люди переконані, що допомагають зменшити шкоду, яка наноситься природі, однак деякі «зелені» ініціативи дають зворотній ефект.
Кожен по-своєму намагається внести свій вклад у збереження планети. Хтось купує каву тільки в паперових стаканчиках, а хтось переходить на біорозкладні пластикові пакети і люмінесцентні лампи. Ось тільки багато з таких ініціатив - не більше, ніж звичайні міфи.
5 міфів про екологічний рух, що шкодить довкіллю:
Нагадаємо, що кременчужани, які займаються розробкою цікавого україномовного контенту розробили відео в якому розповіли, що жива ялинка може стати причиною серйозних хвороб дихальних шляхів, а використання штучної - не гарантує поліпшення екології.