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В кінці робочого дня: 5 міфів про екологічний рух, що шкодить довкіллю

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 186

 

Який з фактів став для вас відкриттям?

У світі набирає популярності екологічний рух за розумне споживання і роздільний збір сміття, про це йдеться у відео від ArteFact - Українська Інфографіка. Люди переконані, що допомагають зменшити шкоду, яка наноситься природі, однак деякі «зелені» ініціативи дають зворотній ефект.


Кожен по-своєму намагається внести свій вклад у збереження планети. Хтось купує каву тільки в паперових стаканчиках, а хтось переходить на біорозкладні пластикові пакети і люмінесцентні лампи. Ось тільки багато з таких ініціатив - не більше, ніж звичайні міфи.


5 міфів про екологічний рух, що шкодить довкіллю:

  • Паперові стакани для кави не шкодять навколишньому середовищу
  • Перехід на електромобілі допоможе скоротити шкідливі викиди в атмосферу та зупинити глобальне потепління
  • Синтетика більш екологічна ніж натуральні тканини
  • Ліси повністю забезпечують нашу землю киснем
  • Паперовий пакет екологічніше пластикового


Нагадаємо, що кременчужани, які займаються розробкою цікавого україномовного контенту розробили відео в якому розповіли, що жива ялинка може стати причиною серйозних хвороб дихальних шляхів, а використання штучної - не гарантує поліпшення екології.


Штучна ялинка - не гарантує збереження екології, а натуральна може переносити небезпечні грибки
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Автор: Альона Душенко Джерело відео: ArteFact - Українська Інфографіка
Теги: екологія
компанія «Інтера Люкс»

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