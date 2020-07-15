Подписан договор с польской B-Act на технадзор за ремонтом дороги на Полтавщине

Подрядчиками по строительным работам на соответствующих участках выступают компании «Онур» и «Альтком»
Сегодня, 16 июля, состоялось подписание договора между Службой автомобильных дорог в Полтавской области и польской компанией B-Act Sp. z o.o. о предоставлении услуг по техническому надзору за выполнением работ при реконструкции автомобильной дороги госзначения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.
Польские специалисты будут контролировать ход выполнения работ и их качество на 20 километрах автодороги.
«Компания имеет многолетний опыт успешного участия в реализации инфраструктурных проектов на территории стран Европейского Союза», - говорится в сообщении.
Подрядчиками по строительным работам на соответствующих участках выступают компании «Онур» и «Альтком».
Согласно подписанному договору компания B-Act Sp. z o.o. обязана:
- осуществлять технический надзор и контроль за качеством и объемами выполненных подрядчиком работ на объекте;
- контролировать ведение подрядчиком исполнительной документации;
- осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком утвержденного заказчиком графика выполнения работ;
- проверять наличие документов, удостоверяющих качество дорожных материалов, изделий и конструкций, поступающих в места выполнения работ; осуществлять контроль за устранением подрядчиком дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения или сохранности автомобильных дорог общего пользования;
- осуществлять прием выполненных подрядчиком работ при условии соответствия качества и объемов таких работ проектной документации, требованиям строительных норм и государственных стандартов Украины;
- обеспечить контроль проведения работ по эксплуатационному содержанию участка автодороги на период проведения ее реконструкции или строительства.