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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости, Полтавщина

Подписан договор с польской B-Act на технадзор за ремонтом дороги на Полтавщине

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

 

Подрядчиками по строительным работам на соответствующих участках выступают компании «Онур» и «Альтком»

Сегодня, 16 июля, состоялось подписание договора между Службой автомобильных дорог в Полтавской области и польской компанией B-Act Sp. z o.o. о предоставлении услуг по техническому надзору за выполнением работ при реконструкции автомобильной дороги госзначения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.


Польские специалисты будут контролировать ход выполнения работ и их качество на 20 километрах автодороги.


«Компания имеет многолетний опыт успешного участия в реализации инфраструктурных проектов на территории стран Европейского Союза», - говорится в сообщении.


Подрядчиками по строительным работам на соответствующих участках выступают компании «Онур» и «Альтком».


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Согласно подписанному договору компания B-Act Sp. z o.o. обязана:

  • осуществлять технический надзор и контроль за качеством и объемами выполненных подрядчиком работ на объекте;
  • контролировать ведение подрядчиком исполнительной документации;
  • осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком утвержденного заказчиком графика выполнения работ;
  • проверять наличие документов, удостоверяющих качество дорожных материалов, изделий и конструкций, поступающих в места выполнения работ; осуществлять контроль за устранением подрядчиком дефектов, влияющих на безопасность дорожного движения или сохранности автомобильных дорог общего пользования;
  • осуществлять прием выполненных подрядчиком работ при условии соответствия качества и объемов таких работ проектной документации, требованиям строительных норм и государственных стандартов Украины;
  • обеспечить контроль проведения работ по эксплуатационному содержанию участка автодороги на период проведения ее реконструкции или строительства.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт дорог
компанія «Інтера Люкс»

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