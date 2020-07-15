Подписан договор с польской B-Act на технадзор за ремонтом дороги на Полтавщине

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Подрядчиками по строительным работам на соответствующих участках выступают компании «Онур» и «Альтком»

Сегодня, 16 июля, состоялось подписание договора между Службой автомобильных дорог в Полтавской области и польской компанией B-Act Sp. z o.o. о предоставлении услуг по техническому надзору за выполнением работ при реконструкции автомобильной дороги госзначения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.





Польские специалисты будут контролировать ход выполнения работ и их качество на 20 километрах автодороги.





«Компания имеет многолетний опыт успешного участия в реализации инфраструктурных проектов на территории стран Европейского Союза», - говорится в сообщении.





Подрядчиками по строительным работам на соответствующих участках выступают компании «Онур» и «Альтком».









Согласно подписанному договору компания B-Act Sp. z o.o. обязана: