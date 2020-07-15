Опасный отдых – кременчужане привезли COVID-19 из Одессы

Установлены возможные пути инфицирования трех кременчужан, у которых 14 и 15 июля диагностировали COVID-19 – с высокой степенью вероятности, они привезли вирус из отпуска, который провели у моря в Одессе.
14 июля мэр Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Фейсбук сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Кременчуге – заболели 35-летние мужчина и женщина.
15 июля мэр сообщил о новом случае COVID-19 – заболела 11-летняя девочка.
Как оказалось, речь шла о семье – папа, мама и дочка отдыхали у моря в Одессе. После возвращения родители почувствовали недомогание, у них повысилась до 38 градусов температура. У девочки признаков заболевания не было.
Взрослые обратились к медикам. Поскольку у обоих взрослых были клинические проявления болезни, им обоснованно сделали ПЦР-тесты. Результаты тестов оказались позитивными, у обоих взрослых диагностировали COVID-19 и отправили на лечение.
Девочке сделали ПЦР-тест, как контактному лицу. Результат также оказался позитивным, поэтому ребенка госпитализировали.
У других контактных лиц коронавирусная инфекция пока не выявлена.
Состояние трех заболевших медики оценивают как удовлетворительное, и такое, когда пациент может продолжить лечение амбулаторно, а не в стационаре.
Один из медиков, с которыми общался «ТелеграфЪ», сказал следующее: