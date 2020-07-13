Де 15 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
15 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- кварт. 101, 1, 2, 3
- вул. Петра Калнишевського, 30-45
- вул. Сумська, 74-113
- вул. Піщана, 3-20
- вул. Підгірна, 21-40
- вул. Європейська, 67-116
- вул. Маяковського, 3-41
- вул. Переяслівська, 65-84
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189
- вул. Заводська, 1-131
- вул. Чечелівська, 2-46
- пров. Бригадирівський, 7-9
- пров. Степана Бандери, 9-21
- пров. Чечелівський, 2-41.