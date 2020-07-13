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Де 15 липня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 759

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

15 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • кварт. 101, 1, 2, 3
  • вул. Петра Калнишевського, 30-45
  • вул. Сумська, 74-113
  • вул. Піщана, 3-20
  • вул. Підгірна, 21-40
  • вул. Європейська, 67-116
  • вул. Маяковського, 3-41
  • вул. Переяслівська, 65-84
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189
  • вул. Заводська, 1-131
  • вул. Чечелівська, 2-46
  • пров. Бригадирівський, 7-9
  • пров. Степана Бандери, 9-21
  • пров. Чечелівський, 2-41.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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