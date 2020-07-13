Матч «Кременя» обслуговуватиме бригада арбітрів, яка судила кубковий матч «Динамо» - «Ворскла»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 279

Завтра, 15 липня, футбольний клуб «Кремінь» на своєму полі прийме сусідів по турнірній таблиці — «Миколаїв». Початок матчу о 18.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».





Пряма трансляція









Суддівські призначення





Головний арбітр матчу Анастасія Романюк (Івано-Франківськ) цього сезону судила матч кременчужан. Тоді у першому колі «Кремінь» вдома переміг «Черкащину» з рахунком — 2:0. У 2017 році коли вона обслуговувала матч у Кременчуці, «Кремінь» переміг «Нафтовик-Укрнафту» — 2:1.





Бокові арбітри Олександра Ардашева (Київ) та Марина Стрілецька (Суми), 4-й арбітр — Сердюк Денис (Полтава). Спостерігач арбітражу — Абросимов Євген (Одеса).





Цікаво, що ця жіноча бригада арбітрів судила кубковий матч «Динамо» — «Ворскла».





Історія зустрічей





Команди зустрічалися 6 раз. На жаль, статистика очних зустрічей не на нашу користь.





1. Чемпіонат України. Кубок України (1/32 фіналу) — 2012/2013р.

«Кремінь» (Кременчук) — «Миколаїв» — 2:1 (0:0). 22.08.12 р.

м.Кременчук, стадіон «Кремінь-Арена». 1500 глядачів

Судді: А.Кутаков (Бровари) — Л.Харко (Луцьк), В.Журибида (Луцьк). 4-й арбітр — В.Горський (Кременчук). Делегат ФФУ: О.Чорний (Донецьк). Голи: Волга (54), Івлєв (64) — Гудзикевич (75, пен). Попередження: Прокоп (75) — Подвирний (16), Попов (22), Чучман (81).





2. Плей-офф за вихід до першої ліги — 2014/2015р.





«Миколаїв» — «Кремінь» (Кременчук) — 0:0. 7.06.2015р.

м. Миколаїв. Центральний стадіон. 1200 глядачів. Судді: В.Саік (Одеса) — А.Река (Жовтий Яр), Д. Козорезов (Одеса). 4-й арбітр: В.Міланіч (Миколаїв). Делегат ФФУ: А.Жосан (Херсон). Попередження: Рогозинський (68), Білий (77) — Апришко (27), Собко (37), Курелєх (58).





3. «Кремінь» (Кременчук) — «Миколаїв» — 0:1 (0:0). 11.06.2015 р.

Кременчук. Стадіонн «Кремінь-Арена». 1500 глядачів. Судді: Н.Балакін (Київська обл.) — А.Дашко (Київська обл.), В.Куцев (Київ). 4-й арбітр: Д. Резников (Днепродзержинськ). Делегат ФФУ: А.Гордієнко (Дніпропетровськ). Гол: Сторублевцев (62). Попередження: Кунєв (1) — Білий (10), Хохлов (32), Батюшин (60), Момот (88).





4. 27-й чемпіонат (2017/18 р. р.) — Перша ліга

«Миколаїв» — «Кремінь» — 2:0 (2:0). 14.08.17 р.

Миколаїв. Центральний стадіон. 300 глядачів. Судді: В.Арановський (Київська обл) — Г.Литвинов (Луганськ), М.Стрилецкая (Лутугіно). 4-й арбітр: В.Мамчур (Березанка). Делегат ФФУ: Ю.Ісаєв (Запоріжжя). Голи: Кравчук (13, автогол), Сікорський (44). Попередження: Рогозинський (51), Гаврилюк (57), Герасимець (90) — Ченбай (60).





5. «Кремінь» — «Миколаїв» — 2:2 (1:1). 17.03.2018 р.

Кременчук. Стадіон «Кремінь-Арена». 1000 глядачів. Судді: В.Арановський (Київ) — В.Коротин (Київ), В.Скобля (Київ). 4-й арбітр: А.Садовий (Кременчук). Делегат ФФУ: Е.Валенко (Львів). Голи: Янаков (10), Коваленко (56) — Сікорський (39), Авраменко (79). Попередження: Янаков (57), Коваленко (64) — Ковалев (68), Рогозинський (84).





6. 29-й чемпіонат (2019/20 р. р.) — Перша ліга. «Миколаїв» — «Кремінь» — 6:2 (4:0). 14.09.19 р.

Миколаїв. Центральний стадіон (запасне поле). 458 глядачів. Судді: Д. Резніков (Камянське) — М.Левченко (Кривий Ріг), А.Гавеля (Кривий Ріг). 4-й арбітр: М.Пономаренко (Одеса). Делегат ФФУ: А.Латоша (Мелітополь). Голи: Кравченко (19, 22, 44), Бугай (41), Семенина (52), Кіричук (69) — Павлик (61), Єрмаченко (63). На 73-й хв Сондей («ФН») не реалізував пенальті. Попередження: Слинкин (61), Сондей (83) — Скоблов (68), Сидоренко (82).