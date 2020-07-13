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Кременчук, Дороги & Дурні

На кременчугском перекрестке случился поворот не туда

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 721

 

Водитель нарушил предписывающий знак «Движения прямо»

11 июля на перекрестке улицы Европейской и проспекта Свободы зафиксировали нарушения правил дорожного движения. На видео от нашего читателя Максима видно, как водитель белого автомобиля нарушил действия знака 4.1 «Движение прямо» и повернул налево.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Дураки и дороги ПДД перекресток
компанія «Інтера Люкс»

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Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.

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