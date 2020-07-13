На кременчугском перекрестке случился поворот не туда

Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.



Ждём ваших фото- и видеотрофеев, отзывов, предложений, вопросов.



E-mail: stas.konstantynov@gmail.com

Телефон: 79-71-39, (068) 640-44-48, (099) 502-00-36 (спросить Стаса Константинова)

Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/



