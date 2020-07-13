На кременчугском перекрестке случился поворот не туда

11 июля на перекрестке улицы Европейской и проспекта Свободы зафиксировали нарушения правил дорожного движения. На видео от нашего читателя Максима видно, как водитель белого автомобиля нарушил действия знака 4.1 «Движение прямо» и повернул налево.
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