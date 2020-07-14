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Кременчук, Освіта

Метелики – німий шедевр природи: кременчужанка завоювала нагороду етапу Міжнародного екоконкурсу

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 0

 

Вітаємо з перемогою в обласному етапі ХІІІ Міжнародного екологічного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Метелики – німий шедевр природи»

Кременчужанка Софія Мотренко, вихованка гуртка «Гаптування шовковими стрічками» (керівник: Бугайова Галина Володимирівна) посіла ІІІ місце у номінації «Одягнена метеликом». Про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти Кременчука. 


З метою розвитку екологічної свідомості школярів Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді провів у заочній формі обласний етап ХІІІ Міжнародного екологічного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Метелики – німий шедевр природи».


 


Активну участь у конкурсі взяли вихованці Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у номінаціях «Одягнена метеликом» (прикраси, аксесуари), «Метелик – ефемерна краса» (фотографія), «Екологічна сумка з мотивом метелика», «Симетрія та романтизм у метелику зачаровані» (малюнок), «Якби не було метеликів, то поети б їх вигадали» (вірш або пісня).


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: освіта конкурс
компанія «Інтера Люкс»

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