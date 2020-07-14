Тюремний строк отримав чоловік, який у Кременчуці викрав кабелю на майже 22 тисячі гривень

Крадій орудував не лише в каналізаційних шахтах, а й в чужих кишенях
10 липня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок неодноразово судимому чоловіку за порушення ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ст. 360 (Умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі) Кримінального кодексу України.
З реєстру судових рішень стало відомо, що обвинувачений засвітився у 13 епізодах. Чоловік орудував з початку січня до кінця лютого цього року в каналізаційних приміщеннях за такими адресами:
- 9 січня, біля будинку №29/5 на вулиці Першотравневій. Викрав 56 метрів магістрального кабелю електрозв'язку. Збитки - 3 741 грн;
- 10 січня, біля будинку №39 на вулиці Першотравневій. Викрав 69 метрів магістрального кабелю. Збитки - 4 609 грн;
- 11 січня, біля будинку №4 на вулиці Гвардійській. Викрав 66 метрів магістрального кабелю електрозв'язку. Збитки - 1 822 грн;
- 16 січня, вулиця Пугачова. Викрав 28 метрів магістрального кабелю електрозв'язку. Збитки - 403 грн;
- 18 січня, біля будинку 61/52 на вулиці Троїцькій. Викрав 31 метр магістрального кабелю електрозв'язку. Збитки - 855 грн;
- 19 січня, вулиця Троїцька. Викрав магістрального кабелю електрозв'язку на 3 115 грн;
- 10 лютого, квартал 278. Викрав магістрального кабелю електрозв'язку на 3 634 грн;
- 24 лютого, вулиця Пугачова. Викрав 67 метрів магістрального кабелю електрозв'язку та 67 метрів розподільчого кабелю електрозв'язку. Збитки - 3 699 грн.
Крім того:
- 29 лютого викрав з кафе «Козак» чорну сумку з лавки, де були два телефони на 640 гривень;
- 2 березня викрав з припаркованої автівки зарядний пристрій вартістю 333 грн;
- 3 березня поцупив на 297 кварталі велосипед вартістю 4 366 грн;
- 5 березня витягнув з чужої кишені телефон на 1 261 грн;
- 9 березня на Молодіжному викрав велосипед вартістю 3 066 грн.
У результаті чоловіку присудили три роки два місяці позбавлення волі. Тюремний термін рахувати з моменту затримання, тобто з 16 березня.
Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.