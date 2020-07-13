Как вы думаете, что здесь изображено?

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Опрос «Телеграфа»
Эти борды появили в Кременчуге.
«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на вопрос, что рекламируют на этом борде?
Позже мы объясним, почему задали этот вопрос.
Впевнено кажу-це реклама партіїї.Причому гроші у них є.
Партия. Акцент буквы Й уж сильно на галочку в бюллетене смахивает.
Украина
Очередные зешмаркли рвутся к корыту