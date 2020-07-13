Как вы думаете, что здесь изображено?

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Кременчук, Політика

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Сьогодні, 07:24 Переглядів: 895 Коментарів: 4

 

Опрос «Телеграфа»

Эти борды появили в Кременчуге.


«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на вопрос, что рекламируют на этом борде?


Позже мы объясним, почему задали этот вопрос.

1
Автор: Лариса Артеменко
Теги: стиральный порошок небеса обетованные политическая партия голубое небо Кременчуг

Что рекламируют на этом борде?

компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

1 616
mangust-1:
Сьогодні, 07:33

Впевнено кажу-це реклама партіїї.Причому гроші у них є.


3 0
163
Kremen.Club:
Сьогодні, 07:42

Партия. Акцент буквы Й уж сильно на галочку в бюллетене смахивает.


5 0
154
rjitdjuj1117:
Сьогодні, 08:26

Украина 


0 0
3 485
Дмитрий:
Сьогодні, 08:38

Очередные зешмаркли рвутся к корыту


0 0

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