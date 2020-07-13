Как вы думаете, что здесь изображено?

Сьогодні, 07:24 Переглядів: 895 Коментарів: 4

Опрос «Телеграфа»

Эти борды появили в Кременчуге.

«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на вопрос, что рекламируют на этом борде?

Позже мы объясним, почему задали этот вопрос.