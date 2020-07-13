На Полтавщині винесли вирок двом крадіям-ласунам

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 146

Октябрський районний суд Полтави виніс вирок двом жителям Донецької та Полтавської областей, які обвинувачувалися у крадіжках, поєднаних із проникненням у житло, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.



За даними слідства, упродовж червня-вересня 2019 року зловмисники викрали з будинків та квартир полтавців майна на загальну суму майже 25 тисяч гривень. Не гребували нічим: ні ювелірними виробами, ні побутовою технікою. В одній із осель забрали навіть коробку цукерок. Загалом у справі чотири епізоди.





Відповідно до вироку суду першої інстанції, один із чоловіків проведе за ґратами 6 років, інший – 5,5 років.