«Засыпали мачмалой какой-то ямки!» - кременчужанин снял видео о работе дорожников на Киевской

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 285

Автор критикует работу городских властей, но в мэрии говорят — это лишь пол работы, а результат будет недели через две

Кременчужанин Анатолий прислал в редакцию видео, снятое 7 июля на в районе дома на улице Киевской, 56. На нем видно, что внутриквартальные проезды все в ямах, и дорожники их засыпали, но из-под колес летят камешки.





- Вот что сделали ремонтники. Засыпали мачмалой какой-то ямки! Что-то порылись, попытались, но лучше б землей засыпали, - говорит автор видео, критикуя работу городских властей.











Сегодня, 13 июля, по его словам, дорожники что-то начали асфальтировать, но самые крупные ямы так и остались.



Начальник департамента ЖКХ Иван Москалик говорит: то, что видят жильцы сейчас, это пол работы. Запланирован и проводится полноценный текущий ремонт внутриквартальных проездов на территории возле домов № 56, 58, 60, 62 на улице Киевской. И вместо ям будет новый асфальт.





- Какая еще мачмала? Крупные ямы засыпают гранотсевом или пропилом. Это основание для того, чтобы потом укладывать асфальт. Нельзя показывать работу незаконченной. Вот когда каток оттуда уйдет, пусть жители и оценивают нашу работу, - возмущается, в свою очередь, Иван Москалик.





По его словам, работу дорожникам на этой территории, еще, по меньшей мере, на две недели, тогда и будет результат.