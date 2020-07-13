«Засыпали мачмалой какой-то ямки!» - кременчужанин снял видео о работе дорожников на Киевской

Автор критикует работу городских властей, но в мэрии говорят — это лишь пол работы, а результат будет недели через две
Кременчужанин Анатолий прислал в редакцию видео, снятое 7 июля на в районе дома на улице Киевской, 56. На нем видно, что внутриквартальные проезды все в ямах, и дорожники их засыпали, но из-под колес летят камешки.
- Вот что сделали ремонтники. Засыпали мачмалой какой-то ямки! Что-то порылись, попытались, но лучше б землей засыпали, - говорит автор видео, критикуя работу городских властей.
Сегодня, 13 июля, по его словам, дорожники что-то начали асфальтировать, но самые крупные ямы так и остались.
Начальник департамента ЖКХ Иван Москалик говорит: то, что видят жильцы сейчас, это пол работы. Запланирован и проводится полноценный текущий ремонт внутриквартальных проездов на территории возле домов № 56, 58, 60, 62 на улице Киевской. И вместо ям будет новый асфальт.
По его словам, работу дорожникам на этой территории, еще, по меньшей мере, на две недели, тогда и будет результат.