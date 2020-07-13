Вперше в своїй історії Сорочинський ярмарок не відбудеться

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 363

Сорочинський ярмарок цьогоріч не відбудеться, повідомляє організатор ТОВ «Сорочинський ярмарок».





«Не зважаючи на те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на COVID-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів щодо Національного Сорочинського ярмарку продовжується і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить на нього, людей, яких ми також любимо та поважаємо.

До того ж, ми не дозволимо окремим деструктивним силам, що розпочали збір підписів проти проведення ярмарку та планують повторення подій «новосанжарського синдрому» в селі Великі Сорочинці, зашкодити іміджу заходу, який має багатовікову історію і який наше товариство готує і проводить з 1999 року. Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятки років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали у ньому участь - тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій, а багатьом з них саме ярмарок давав можливість годувати свої родини.

Любимо і дуже вдячні, але не можемо інакше», - йдеться у повідомленні.