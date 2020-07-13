Кременчугские политики и чиновники засветились на тренинге того самого Карайченцева

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 087

Их учили воевать в соцсетях с конкурентами и делать «добрые дела» избирателям

Выборы близко – и кременчугские политики и чиновники активно к ним готовятся. В эти выходные несколько кременчугских политиков и чиновников засветились на тренинге «Инструменты для кампаний на местных выборах-2020».





Слева направо: Александр Плескун, Константин Слисенко, Александр Березянский



Тренинг проходил в Киеве 11 июля в Golf center. В качестве слушателей там появились депутаты Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник, Оксана Пиддубная и Александр Плескун, а также экс- депутат горсовета Александр Березянский. Кроме того на тренинге были замечены вице-мэр Ольга Усанова и начальник аппарата городского головы Светлана Пищита.



Тренинг был платным – 3750 грн с человека (цена указана в прайсе). Но людей собралось много и организаторы использовали скидки – вышло по 2700 грн. с участника.









Слева направо: кременчужане Оксана Пиддубная, Дмитрий Кавунник и участник тренинга





Тренерами на мероприятии поработали Николай Волков, Михаил Городок, Андрей Клячин, Павел Карайченцев, Константин Слисенко, Александр Солонтай.



Двое из них имеют отношение к Кременчугу.



Павел Карайченцев – киевский политтехнолог, о нем говорят как о человеке, который организовывал и курировал избирательные кампании для Юрия Шаповалова и «фиолетовой команды власти». Источник в команде власти утверждает, что порекомендовал Карайченцева кременчужанам Казбек Бектурсунов, организовавший в 2010-м самые скандальные и самые успешные выборы мэра Кременчуга – выборы Олега Бабаева.









Оксана Пиддубная и Павел Карайченцев

Александр Плескун и Павел Карайченцев



Константин Слисенко – кременчужанин, социолог, долгое время работал на команду Владимира Матицина, в том числе, и на выборах мэра в 2005 году, когда Владимир Матицын соперничал с Николаем Глуховым и проиграл. На президентских выборах в 2019-м Слисенко работал в кременчугском штабе Зе!команды.



С 2010 года в Кременчуге ходят легенды о всемогущей «фиолетовой» сетке агитаторов, обеспечивающей на выборах победу представителям «фиолетовой» команды власти (Шаповалову, Малецкому). С учетом этого, кременчугский социолог Слисенко представил кременчугским слушателям наиболее актуальный блок информации. Там были вот такие жизненно важные разделы – «Сетка агитаторов в социальных сетях, форма работы и система управления сеткой»; «Противодействие сеткам оппонентов с помощью социальных сетей» и др.







Слева: вице-мэр Ольга Усанова и начальник аппарата городского головы Светлана Пищита

Слева направо: Березянский, Пищита, Усанова





«ТелеграфЪ» очень заинтересовал блок «Добрые дела» – те самые, на которые так клюют избиратели. Семинар вел Михаил Городок. Там был вот такой потрясающий раздел – «Как выбрать подходящий для вас проект и как получить максимум пользы при минимуме затрат».









Мы уже имеем в Кременчуге такой успешно реализованный проект – это тема «Белановский ГОК – это смерть, а Жеваго – это монстр». Эту тему с минимальными затратами эксплуатировал на выборах сперва Юрий Шаповалов, а за ним Виталий Малецкий. И это работает.



«ТелеграфЪ» расспрашивал кременчужан, участвовавших в тренинге, об этом блоке и о новых сюжетах «добрых дел», которые им предлагали политтехнологи. Но, как оказалось, этот блок почему-то не заинтересовал кременчугских политиков. Они честно признались, что наибольший интерес для них представлял бюджет избирательных кампаний и работа с сеткой агитаторов. А также война с конкурентами в социальных сетях. Что ж, это тоже работает.



Осталось напомнить, что подобные предвыборные тренинги имеют несколько целей. Основная и очевидная – заработать денег на одном конкретном тренинге. Другая цель стратегическая – собрать на тренинг слушателей и выбрать среди них перспективных заказчиков. Вполне вероятно, что кто-то из тренеров будет вести избирательную кампанию для кременчугского кандидата – того, у которого хватит денег её оплатить.





В материале использованы фото, предоставленные участниками тренинга, а также фотографии из открытых источников (персональные страницы участников тренинга в FB).