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Перед мерією Кременчука намалювали незаконну рекламу таксі, мер «розбушувався»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 060 Коментарів: 1

Віталій Малецький пригрозив зняти премію з начальника управління благоустрою, бо той ніяк не знайде авторів реклами нового таксі

У місті з'явилася незаконна реклама нового таксі — написи прямо на тротуарах. Один з таких написів з'явився прямо перед мерією Кременчука. 13 липня на засіданні виконкому розглядали питання про порушення правил благоустрою — псування тротуарів рекламними написами.


Як доповів начальник управління благоустрою виконкому Володимир Окунь, рекламується донецька фірма таксі. Офісу її в місті немає, найближчий буде у Полтаві. Тому й знайти авторів реклами чиновник разом з управлінням не змогли, хоча водіїв уже запрошують на роботу в нову службу. Але при цьому, як доповів Володимир Окунь, місце зустрічі водіям не призначають — лише телефоном кажуть, що з ними зв'яжуться.


Мер міста обурився тим, що автори реклами зіпсували десятки квадратних метрів плитки та тротуари, а керівник управління благоустрою й досі не знайшов порушників.


- Немає контактної особи, немає з ким працювати, - пояснив Володимир Окунь.


- Вже намалювали перед виконкомом, наступне намалюють вам на двері, - продовжував обурюватися мер.

 

Він пригрозив зняти премію з керівника управління благоустрою, якщо той не переможе рекламні написи, обурюючись, що колишній працівник МВС не може знайти порушників благоустрою.


- Ви ж працювали в старій структурі ДАІ, де, крім «дай», було й інше. Проявіть оте все інше, і давайте зробимо так, щоб у місті не з'являлись ці написи.


Мер дав керівнику управління благоустрою тиждень на подолання незаконної реклами.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: реклама благоустрій управління благоустрою таксі
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

195
Piton78:
Сьогодні, 18:58

Ха-ха мер розбушувався цікаво хтось ще боїться хом'яків))))) звісно якби це була реклама таксі мера то в усіх ліфтах стовпах і тротуарах були такі написи ось Віталька зебру достроїть і реклама буде всюди!


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