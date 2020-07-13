Перед мерією Кременчука намалювали незаконну рекламу таксі, мер «розбушувався»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 060 Коментарів: 1

Віталій Малецький пригрозив зняти премію з начальника управління благоустрою, бо той ніяк не знайде авторів реклами нового таксі

У місті з'явилася незаконна реклама нового таксі — написи прямо на тротуарах. Один з таких написів з'явився прямо перед мерією Кременчука. 13 липня на засіданні виконкому розглядали питання про порушення правил благоустрою — псування тротуарів рекламними написами.



Як доповів начальник управління благоустрою виконкому Володимир Окунь, рекламується донецька фірма таксі. Офісу її в місті немає, найближчий буде у Полтаві. Тому й знайти авторів реклами чиновник разом з управлінням не змогли, хоча водіїв уже запрошують на роботу в нову службу. Але при цьому, як доповів Володимир Окунь, місце зустрічі водіям не призначають — лише телефоном кажуть, що з ними зв'яжуться.



Мер міста обурився тим, що автори реклами зіпсували десятки квадратних метрів плитки та тротуари, а керівник управління благоустрою й досі не знайшов порушників.





- Немає контактної особи, немає з ким працювати, - пояснив Володимир Окунь.

- Вже намалювали перед виконкомом, наступне намалюють вам на двері, - продовжував обурюватися мер.

Він пригрозив зняти премію з керівника управління благоустрою, якщо той не переможе рекламні написи, обурюючись, що колишній працівник МВС не може знайти порушників благоустрою.





- Ви ж працювали в старій структурі ДАІ, де, крім «дай», було й інше. Проявіть оте все інше, і давайте зробимо так, щоб у місті не з'являлись ці написи.



Мер дав керівнику управління благоустрою тиждень на подолання незаконної реклами.