За добу в Україні зафіксували 678 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - жодного

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Від початку карантину в Полтавській області діагностували 331 випадок

На Полтавщині не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірус, повідомиляє пресслужба Полтавської ОДА.





Від початку карантину в Полтавській області діагностували 331 випадок захворювання на COVID-19. Загалом від коронавірусу одужали 297 жителів області, продовжує лікування 21 людина.



В Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 12 липня, станом на 9.00, в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало. Загалом проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: