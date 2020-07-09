Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 678 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - жодного

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 234

 

Від початку карантину в Полтавській області діагностували 331 випадок

На Полтавщині не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірус, повідомиляє пресслужба Полтавської ОДА.


Від початку карантину в Полтавській області діагностували 331 випадок захворювання на COVID-19. Загалом від коронавірусу одужали 297 жителів області, продовжує лікування 21 людина.


В Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 12 липня, станом на 9.00, в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало. Загалом проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2097 випадків;
  • Волинська область — 3042 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1144 випадки;
  • Донецька область — 759 випадків;
  • Житомирська область — 1532 випадки;
  • Закарпатська область — 3909 випадків;
  • Запорізька область — 621 випадок;
  • Івано-Франківська область — 3029 випадків;
  • Кіровоградська область — 673 випадки;
  • м. Київ — 6182 випадки;
  • Київська область — 3026 випадків;
  • Львівська область — 7003 випадки;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 481 випадок;
  • Одеська область — 2174 випадки;
  • Полтавська область — 331 випадок;
  • Рівненська область — 4598 випадків;
  • Сумська область — 340 випадків;
  • Тернопільська область — 2231 випадок;
  • Харківська область — 2649 випадків;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 908 випадків;
  • Чернівецька область — 5140 випадків;
  • Черкаська область — 748 випадків;
  • Чернігівська область — 607 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика
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