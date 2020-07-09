За добу в Україні зафіксували 678 нових випадків COVID-19, на Полтавщині - жодного

Від початку карантину в Полтавській області діагностували 331 випадок
На Полтавщині не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірус, повідомиляє пресслужба Полтавської ОДА.
Від початку карантину в Полтавській області діагностували 331 випадок захворювання на COVID-19. Загалом від коронавірусу одужали 297 жителів області, продовжує лікування 21 людина.
В Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 12 липня, станом на 9.00, в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1 383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало. Загалом проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2097 випадків;
- Волинська область — 3042 випадки;
- Дніпропетровська область — 1144 випадки;
- Донецька область — 759 випадків;
- Житомирська область — 1532 випадки;
- Закарпатська область — 3909 випадків;
- Запорізька область — 621 випадок;
- Івано-Франківська область — 3029 випадків;
- Кіровоградська область — 673 випадки;
- м. Київ — 6182 випадки;
- Київська область — 3026 випадків;
- Львівська область — 7003 випадки;
- Луганська область — 93 випадки;
- Миколаївська область — 481 випадок;
- Одеська область — 2174 випадки;
- Полтавська область — 331 випадок;
- Рівненська область — 4598 випадків;
- Сумська область — 340 випадків;
- Тернопільська область — 2231 випадок;
- Харківська область — 2649 випадків;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 908 випадків;
- Чернівецька область — 5140 випадків;
- Черкаська область — 748 випадків;
- Чернігівська область — 607 випадків.