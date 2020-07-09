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В июле городскую программу «Доступная аптека» не финансируют

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 194

 

Но мэр обещает, что деньги найдут

Финансирование городской программы «Доступная аптека» приостановлено. Но мэр обещает его возобновить.


С 2016 года в Кременчуге работает городская программа «Доступная аптека». Она финансируется из местного бюджета. По этой программе определенные лекарственные препараты горожане могут получить в аптеках со скидкой 50%. Немало кременчужан, в первую очередь пенсионеры и малообеспеченные, пользуются этой льготой.


За последнюю неделю «ТелеграфЪ» получил две жалобы – кременчужане не могут получить в аптеках лекарства со скидкой по льготному рецепту программы «Доступная аптека». В аптеках им говорят, что городское финансирование закончилось, деньги из местного бюджета пока не выделяют.


10 июля на заседании исполкома мы спросили – финансируется ли в июне и июле программа «Доступная аптека»?


На вопрос ответил мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Он сказал:

– Частину профінансували за червень, за липень ще не фінансували.


Мэр признал, что программа была недофинансирована в июне, а июльские выплаты ещё не начинались. Причина – нехватка денег в городском бюджете. По словам мэра, город сейчас отдает в государственный бюджет больше денег, чем зарабатывает.


Виталий Малецкий сказал, что в настоящее время город задолжал работникам коммунальных предприятий 1,5 миллиона гривен – они ещё не получили зарплату.


Он пообещал, что на следующей неделе, когда выплатят бюджетникам долги по зарплате, начнут искать деньги на программу «Доступная аптека». И возобновят финансирование в июле.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: бесплатные лекарства "Доступная аптека" скидки городской бюджет Кременчуг долги по зарплате
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