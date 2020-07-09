Как в Кременчуге «Еврейское счастье» снимали

В апреле 1925-го в гастрольную поездку по Украине отправился знаменитый ГОСЕТ — Московский государственный еврейский театр, ведущим актером которого уже считался Соломон Михоэлс.
В Киеве ГОСЕТ семь раз при полном аншлаге сыграл пьесу «200 тысяч» по мотивам произведения Шолом-Алейхема и пять раз — «Ночь на старом рынке» И.-Л.Переца. Из Киева ГОСЕТ выехал в Бердичев, затем продолжил гастроли в Екатеринославе, Харькове, Кременчуге, Одессе и Виннице. Здесь же, в Бердичеве, были отсняты первые сцены кинофильма «Еврейское счастье», режиссером которого выступил художественный руководитель ГОСЕТа Алексей Грановский, художником стал Натан Альтман, а титры к немой картине написал Исаак Бабель.
Затем съемки переместились в Кременчуг, где ГОСЕТ тоже дал несколько спектаклей. Режиссер и художник фильма вместе с оператором Эдуардом Тиссэ (снявшим все фильмы Эйзенштейна) осмотрели город и окрестности, выбирая натуру. В итоге было решено снимать на пристани и на вокзале.
Все так и произошло — «фильма», снятая на Первой фабрике Госкино, имела бешеный успех как в СССР, так и за рубежом (картину выпустили и в экспортной версии). А потом… Потом Грановский стал невозвращенцем, Бабеля (фактически, соавтора сценария) расстреляли, а Михоэлса в 1948-м раздавили грузовиком. Фильм исчез на много десятилетий, был чудом найден в годы Перестройки и восстановлен в 1990-м на студии ZDF в Гамбурге.
Сегодня эта картина — единственная возможность увидеть еврейский быт черты оседлости начала прошлого века. Ведь киношникам почти не приходилось додумывать — они просто с любовью снимали мир, дни которого были сочтены.
Борис Бабилуа, специально для «Хадашот»