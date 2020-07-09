Біля магазину «Нова Лінія» порубали берези

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 217

У «Благоустрої Кременчука» нас запевнили, що вони були сухими і в аварійному стані, а вирубка - законна



















Фото: Леся Лазоренко, читач

Біля магазину «Нова Лінія» (на виїзді з автостоянки у бік проїзду 40 років ДАІ) порубали берези. Світлини того, як дерева зносили, надіслав у редакцію «Кременчуцького Телеграфа» наш постійний читач.





З «любов'ю» до Кременчука другий день валять абсолютно живі і здорові берези. Сухі дерева їх не цікавлять, - йшлося у повідомленні від читача, прикріпленому до фото.

ТЪ провів своє власне невеличке розслідування і з’їздив безпосередньо на місце. Ми нарахували 9 нових пнів, які з’явилися нещодавно, та три старих – ті дерева повалили раніше. Крім того, на той момент, коли ми були там, на цій ділянці залишилося ще три сухі берези та дві зелені, які стоять осторонь (див. фото).

За коментарем з даного приводу «ТелеграфЪ» звернувся до начальника Управління контролю за станом благоустрою Володимира Окуня. Він запевнив, що вирубка беріз біля «Нової Лінії» – законна, є документи, які це підтверджують. Ці дерева були сухими і в аварійному стані, а сухостій несе загрозу – може впасти на лінії електропередач, проїжджу частину, людей тощо.

«Нова Лінія» є орендарем, тому на своїй території вони не мають права щось змінювати, можуть лише її прибирати. Через це магазин замовив послуги у «Благоустрою Кременчука» – звернувся із заявою щодо вирубки сухих дерев. На основі цієї заяви уклали договір, після цього комунальники зрізали берези.