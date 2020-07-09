Рятувальники з Полтавщини вирушили на ротацію в Луганську область

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10 липня вогнеборці з пожежно-рятувальних підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України вирушили до Новоайдарського району Луганської області, де триває ліквідація пожежі лісового масиву, щоб замінити своїх колег. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС у Полтавській області Володимир Салогуб .





Нагадаємо, що 7 липня зведений загін ГУ ДСНС України у Полтавській області з 51 рятувальника та 10 автоцистерн вирушив на допомогу колегам у Луганську область на гасіння лісової пожежі. Тоді на Луганщину відправились і 13 кременчуцьких пожежних.