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Рятувальники з Полтавщини вирушили на ротацію в Луганську область

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 363

 

Вони замінять колег, які поїхали раніше

10 липня вогнеборці з пожежно-рятувальних підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України вирушили до Новоайдарського району Луганської області, де триває ліквідація пожежі лісового масиву, щоб замінити своїх колег. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС у Полтавській області Володимир Салогуб.


Нагадаємо, що 7 липня зведений загін ГУ ДСНС України у Полтавській області з 51 рятувальника та 10 автоцистерн вирушив на допомогу колегам у Луганську область на гасіння лісової пожежі. Тоді на Луганщину відправились і 13 кременчуцьких пожежних.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Володимир Салогуб
Теги: Пожежа пожар спасатели ДСНС
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