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Надзвичайні новини

У Кременчуці «копійка» перекинулась на дах (доповнено)

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 895

 

Про потерпілих не повідомляють

11 липня близько 15.00 у Кременчуці сталася ДТП, про що очевидці повідомляють у соцмережах.


Як пишуть у h.kremenchug, між двома шляхопроводами у Великій Кохнівці «копійка» перекинулась на дах.


Про потерпілих не повідомляють.


 


Доповнено:


Як повідомляють у пресслужбі патрульної поліції, у ДТП на проспекті Полтавському ніхто не постраждав.


Водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній відбійник. Пасажир та водій відмовилися від медичної допомоги.


На місці працюють патрульні поліцейські, встановлюють деталі та обставини пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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