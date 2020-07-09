У Кременчуці «копійка» перекинулась на дах (доповнено)

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Про потерпілих не повідомляють

11 липня близько 15.00 у Кременчуці сталася ДТП, про що очевидці повідомляють у соцмережах.





Як пишуть у h.kremenchug, між двома шляхопроводами у Великій Кохнівці «копійка» перекинулась на дах.





Про потерпілих не повідомляють.









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Як повідомляють у пресслужбі патрульної поліції, у ДТП на проспекті Полтавському ніхто не постраждав.





Водій ВАЗ 2101 не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній відбійник. Пасажир та водій відмовилися від медичної допомоги.





На місці працюють патрульні поліцейські, встановлюють деталі та обставини пригоди.