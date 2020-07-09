Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.07.2020 20:00
Підтверджені:
Україна51224
Кременчук120
Хворі:
Україна26113
Кременчук1
Одужало:
Україна23784
Кременчук115
Померло:
Україна1327
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Єдиний випадок коронавірусу за добу на Полтавщині - у Кременчуці

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 393

 

В Україні за добу зафіксовано 800 нових випадків

За минулу добу на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірус -  у Кременчуці. Про це повідомили у Полтавській облдержадміністрації.


Загалом одужали вже 297 жителів області, продовжує лікування 21 людина.


У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

  • Кременчук – 122 (1 новий випадок);
  • Полтава – 64;
  • Кременчуцький район – 33;
  • Кобеляцький район – 17;
  • Горішні Плавні – 15;
  • Полтавський район – 15;
  • Миргородський район – 14;
  • Зіньківський район – 10;
  • Лубни – 7;
  • Глобинський, Чутівський і Карлівський райони – по 5;
  • Оржицький район – 4;
  • Пирятинський, Лубенський, Хорольський і Козельщинський райони – по 3;
  • Машівський район – 2;
  • Котелевський район – 1.

В Україні за добу зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.


11 липня (станом на 9.00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2081 випадок;
  • Волинська область — 2987 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1140 випадків;
  • Донецька область — 758 випадків;
  • Житомирська область — 1521 випадок;
  • Закарпатська область — 3842 випадки;
  • Запорізька область — 612 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2971 випадок;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 6115 випадків;
  • Київська область — 2986 випадків;
  • Львівська область — 6882 випадки;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 477 випадків;
  • Одеська область — 2141 випадок;
  • Полтавська область — 331 випадок;
  • Рівненська область — 4520 випадків;
  • Сумська область — 337 випадків;
  • Тернопільська область — 2217 випадків;
  • Харківська область — 2621 випадок;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 888 випадків;
  • Чернівецька область — 5117 випадків;
  • Черкаська область — 738 випадків;
  • Чернігівська область — 594 випадки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин коронавірус статистика
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