Єдиний випадок коронавірусу за добу на Полтавщині - у Кременчуці

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В Україні за добу зафіксовано 800 нових випадків

За минулу добу на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірус - у Кременчуці. Про це повідомили у Полтавській облдержадміністрації.





Загалом одужали вже 297 жителів області, продовжує лікування 21 людина.





У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

Кременчук – 122 (1 новий випадок);

Полтава – 64;

Кременчуцький район – 33;

Кобеляцький район – 17;

Горішні Плавні – 15;

Полтавський район – 15;

Миргородський район – 14;

Зіньківський район – 10;

Лубни – 7;

Глобинський, Чутівський і Карлівський райони – по 5;

Оржицький район – 4;

Пирятинський, Лубенський, Хорольський і Козельщинський райони – по 3;

Машівський район – 2;

Котелевський район – 1.

В Україні за добу зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.





11 липня (станом на 9.00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: