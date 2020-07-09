Єдиний випадок коронавірусу за добу на Полтавщині - у Кременчуці

В Україні за добу зафіксовано 800 нових випадків
За минулу добу на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірус - у Кременчуці. Про це повідомили у Полтавській облдержадміністрації.
Загалом одужали вже 297 жителів області, продовжує лікування 21 людина.
У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:
- Кременчук – 122 (1 новий випадок);
- Полтава – 64;
- Кременчуцький район – 33;
- Кобеляцький район – 17;
- Горішні Плавні – 15;
- Полтавський район – 15;
- Миргородський район – 14;
- Зіньківський район – 10;
- Лубни – 7;
- Глобинський, Чутівський і Карлівський райони – по 5;
- Оржицький район – 4;
- Пирятинський, Лубенський, Хорольський і Козельщинський райони – по 3;
- Машівський район – 2;
- Котелевський район – 1.
В Україні за добу зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
11 липня (станом на 9.00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2081 випадок;
- Волинська область — 2987 випадків;
- Дніпропетровська область — 1140 випадків;
- Донецька область — 758 випадків;
- Житомирська область — 1521 випадок;
- Закарпатська область — 3842 випадки;
- Запорізька область — 612 випадків;
- Івано-Франківська область — 2971 випадок;
- Кіровоградська область — 670 випадків;
- м. Київ — 6115 випадків;
- Київська область — 2986 випадків;
- Львівська область — 6882 випадки;
- Луганська область — 93 випадки;
- Миколаївська область — 477 випадків;
- Одеська область — 2141 випадок;
- Полтавська область — 331 випадок;
- Рівненська область — 4520 випадків;
- Сумська область — 337 випадків;
- Тернопільська область — 2217 випадків;
- Харківська область — 2621 випадок;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 888 випадків;
- Чернівецька область — 5117 випадків;
- Черкаська область — 738 випадків;
- Чернігівська область — 594 випадки.