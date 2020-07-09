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Кременчук, Спорт, Украина, Мир

Маленькі хокеїсти з Кременчука поїдуть у Братиславу та приймуть гостей зі Словаччини

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 187

 

Дитяча хокейна команда з Кременчука зіграє зі словацькою командою у Братиславі, а потім словаки приїдуть до Кременчука, аби позмагатися на нашій льодовій арені – про це домовилися мер Малецький та Посол Словаччини Марек Шафін

Маленькі хокеїсти з Кременчука можуть поїхати у Братиславу, а також прийняти гостей зі Словаччини. Про такий спільний спортивний проєкт у рамках співпраці між Кременчуком та Словацькою Республікою домовилися мер нашого міста Віталій Малецький та Посол Словаччини в Україні Марек Шафін.


Дитяча хокейна команда з Кременчука зіграє зі словацькою командою у Братиславі, а потім словаки приїдуть до Кременчука, аби позмагатися на нашій льодовій арені.


Пан Посол зазначив, що було б добре, якби кременчужани взяли участь у молодіжному турнірі з хокею у Словаччині, а потім, якщо словацькі хокеїсти не побояться (за його думкою, український хокей розвинувся та пішов далеко вперед), щоб вони виступили у Кременчуці.


Коли налагодиться ситуація щодо переміщень між країнами в умовах пандемії, цей задум втілять у життя.


Міський голова Віталій Малецький додав, що інколи до Кременчука приїжджають команди, наприклад, з Білорусі, які беруть участь у Відкритому чемпіонаті України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: хоккей дети Словакия Словаччина
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