Маленькі хокеїсти з Кременчука поїдуть у Братиславу та приймуть гостей зі Словаччини

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 187

Дитяча хокейна команда з Кременчука зіграє зі словацькою командою у Братиславі, а потім словаки приїдуть до Кременчука, аби позмагатися на нашій льодовій арені – про це домовилися мер Малецький та Посол Словаччини Марек Шафін

Маленькі хокеїсти з Кременчука можуть поїхати у Братиславу, а також прийняти гостей зі Словаччини. Про такий спільний спортивний проєкт у рамках співпраці між Кременчуком та Словацькою Республікою домовилися мер нашого міста Віталій Малецький та Посол Словаччини в Україні Марек Шафін.





Дитяча хокейна команда з Кременчука зіграє зі словацькою командою у Братиславі, а потім словаки приїдуть до Кременчука, аби позмагатися на нашій льодовій арені.



Пан Посол зазначив, що було б добре, якби кременчужани взяли участь у молодіжному турнірі з хокею у Словаччині, а потім, якщо словацькі хокеїсти не побояться (за його думкою, український хокей розвинувся та пішов далеко вперед), щоб вони виступили у Кременчуці.





Коли налагодиться ситуація щодо переміщень між країнами в умовах пандемії, цей задум втілять у життя.



Міський голова Віталій Малецький додав, що інколи до Кременчука приїжджають команди, наприклад, з Білорусі, які беруть участь у Відкритому чемпіонаті України.