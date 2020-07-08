159 тисяч гривень перерахували на їжу спортивним коням Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 476

На закупівлю сіна та вівса для коней кінно-спортивної школи «Фаворит» з міського бюджету міста виділили 159 тисяч гривень. Інформацію на засіданні міськвиконкому озвучив міський голова Віталій Малецький.





- Дофінансували 59 тисяч грн на овес та 100 тисяч грн на сіно. Ще 33 тисячі грн на зерно поки не дофінасували. З постачальником досягнуто домовленість про те, що він привозить все необхідне. Ми знаємо постачальника, він абсолютно нормальна людина, яка терпить і чекає поки ми розрахуємося за ті поставки. У нього є своя кінна ферма, тому він розуміє, - розповів міський голова Віталій Малецький.