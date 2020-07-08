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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 25-річного хлопця вбило струмом

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 174

Під час проведення зварювальних робіт його уразило електричним струмом, від чого потерпілий помер на місці

7 липня в Чутівці Оржицького району 25-річного хлопця вбило струмом. Про нещасний випадок повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Покійний працював слюсарем ТОВ «Баришівська зернова компанія». Під час виконання трудових обов’язків (при проведенні зварювальних робіт) його уразило електричним струмом, від чого потерпілий помер на місці.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ударило током погиб
компанія «Інтера Люкс»

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