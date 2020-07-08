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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Мерія Кременчука дозволила продати коня на аукціоні

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 487

 

«Фаворит» зараз намагається оновити поголів'я, адже більшість коней звичайної породи, а спортивних вони лише поступово замінюють, вирощуючи та готуючи власних

На засіданні виконкому Кременчуцької міської ради дозволили на аукціоні продати коня кінно-спортивної школи «Фаворит».


Вороний мерин Хабіб перейде у надійні та люблячі руки. У Хабіба після травми загострився ревматизм суглобів, на жаль до посилених тренувань він не підходить, а ось у турботливих руках, ще може довго служити. Тим паче «Фаворит» зараз намагається оновити поголів'я, адже більшість коней звичайної породи, а спортивних вони лише поступово замінюють, вирощуючи та готуючи власних.


Травмованого вороного меріна Хабіба у Кременчуці продадуть на аукціоні
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Автор: Альона Душенко
Теги: кінний спорт кінь Фаворит
компанія «Інтера Люкс»

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