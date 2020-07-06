В 7-й карантинной зоне прекращают дезобработку – там больше нет пациентов с COVID-19

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Дезобработку в зоне №7 прекращают, там больше нет пацинетов с коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании исполкома сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



В 7-й зоне не только прекратят дезобработку, но и ослабят карантинные ограничения для магазинов. Они были введены, т. к. ранее (на 30.06.2020) в этой зоне зарегистрировали четыре случая коронавирусной инфекции.

Границы зоны №7 проходят по улицам: Небесной Сотни, Троицкой, Халаменюка, Украинской и проспекту Свободы.



По словам мэра, в Кременчуге по состоянию на 7 июля осталось две карантинные зоны – №10 и №29. Зона №29 – это район 3-й Занасыпи, там остался один пациент с COVID-19. Зона №10 находится в центральной части города, там выявлено два кременчужанина с COVID-19. Пока эти трое не выздоровеют, дезобработка и ограничения для заведений торговли в этих зонах будут сохраняться.