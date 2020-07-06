Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В 7-й карантинной зоне прекращают дезобработку – там больше нет пациентов с COVID-19

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 658

 

В Кременчуге остаются две карантинные зоны

Дезобработку в зоне №7 прекращают, там больше нет пацинетов с коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании исполкома сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


В 7-й зоне не только прекратят дезобработку, но и ослабят карантинные ограничения для магазинов. Они были введены, т. к. ранее (на 30.06.2020) в этой зоне зарегистрировали четыре случая коронавирусной инфекции.

 

Границы зоны №7 проходят по улицам: Небесной Сотни, Троицкой, Халаменюка, Украинской и проспекту Свободы.


По словам мэра, в Кременчуге по состоянию на 7 июля осталось две карантинные зоны – №10 и №29. Зона №29 – это район 3-й Занасыпи, там остался один пациент с COVID-19. Зона №10 находится в центральной части города, там выявлено два кременчужанина с COVID-19. Пока эти трое не выздоровеют, дезобработка и ограничения для заведений торговли в этих зонах будут сохраняться.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 карантинная зона дезобработка Кременчуг
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