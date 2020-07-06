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Надзвичайні новини

Поблизу Кременчука рибалки «набраконьєрили» 140 кг риби на 105 тисяч грн

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 568 Коментарів: 2

 

У порушників вилучили незаконний улов і 1200 метрів риболовецьких сіток

7 липня на території Кам’янського водосховища, поблизу села Самусіївка Кременчуцького району, двоє рибалок «набраконьєрили» 140 кг риби. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, незаконний рибний промисел виявили працівники водної поліції спільно з Управлінням оперативного реагування держрибагенства (м. Київ) близько 6.00.


Двоє чоловіків 33 та 48 рибалили на дюралевому човні з навісним двигуном. Сума збитків, які вони завдали природним біоресурсам, становить майже 105 тисяч гривень.


У порушників вилучили незаконний улов і 1200 метрів риболовецьких сіток. Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: браконьерство рыба сети лодка рыбаки водная полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

270
Kumako:
Сьогодні, 08:44

Це не рибалки, а бракон"єри. Називати рибалками честь для них.


4 0
894
Angel737:
Сьогодні, 09:04

Водной Полиции - Респект!


2 0

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