Поблизу Кременчука рибалки «набраконьєрили» 140 кг риби на 105 тисяч грн

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 568 Коментарів: 2

У порушників вилучили незаконний улов і 1200 метрів риболовецьких сіток

7 липня на території Кам’янського водосховища, поблизу села Самусіївка Кременчуцького району, двоє рибалок «набраконьєрили» 140 кг риби. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, незаконний рибний промисел виявили працівники водної поліції спільно з Управлінням оперативного реагування держрибагенства (м. Київ) близько 6.00.





Двоє чоловіків 33 та 48 рибалили на дюралевому човні з навісним двигуном. Сума збитків, які вони завдали природним біоресурсам, становить майже 105 тисяч гривень.





У порушників вилучили незаконний улов і 1200 метрів риболовецьких сіток. Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.