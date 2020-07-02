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Кременчук, Полтавщина

Поліція Полтавщини отримала 8 службових позашляховиків, зокрема, Кременчук – один

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 390

 

Авто Renault Duster надійде до Кременчуцького районного відділення поліції

3-го липня поліція Полтавщини отримала 8 службових позашляховиків, зокрема, Кременчук – один. За інформацією відділу комунікації Нацполіції Полтавської області, автівки «працюватимуть» на території семи населених пунктів області.


Два Mitsubishi Outlander від Апарату Національної поліції України покращать технічну базу Полтави – автомобілі отримали чергова частина Головного управління поліції області та батальйон поліції особливого призначення.


А шість автомобілів Renault Duster, придбані за кошти Полтавської обласної ради, вирушать до Кобеляцького, Карлівського, Гадяцького та Лохвицького відділів, а також до Кременчуцького районного та Пирятинського відділень.


Сертифікати на відомчі автівки територіальним підрозділам поліції області надали у переддень 5-ї річниці Національної поліції України, яку відзначають сьогодні, 4 липня.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: полиция новые машины
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