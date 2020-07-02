У Кременчуці до вересня не братимуть новий кредит на ямковий ремонт доріг

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Зараз місто розраховується за минулорічний кредит і поступово виводить техніку з-під застави

Третього липня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про зміни до договору між комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) та ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит». У цій кредитній установі в минулому році відкрили поновлювальну кредитну лінію для ШРБУ на поточний ремонт доріг. Кредит надавався під заставу техніки.



Як пояснив під час засідання виконкому директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, місто поступово розраховується з кредитом, і поступово техніка виводиться з-під банківської застави. Зокрема, цього разу виводиться з-під застави 5 одиниць техніки.



Мер Віталій Малецький зазначив, що в цьому році місто не братиме нових кредитів на поточні ремонти доріг — принаймні до вересня, доки не розрахується з минулорічним кредитом.



Після повного розрахунку (у вересні) можливе відновлення кредитної лінії, якщо будуть погодні умови для ремонту доріг.



Нагадаємо, ШРБУ отримало відновлювальну кредитну лінію на три роки – згоду на це у 2018 році дала сесія міської ради.









Під заставу пішла техніка підприємства. Проте у 2019 році поліція відкрила кримінальну справу про зловживання службовим становищем посадовими особами ШРБУ та заарештувала дорожню фрезу, підозрюючи завищення її вартості при закупівлі. Замість заарештованої фрези ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ Кредит» попросила інше майно, і міськрада в минулому році передала 18 комунальних приміщень.



