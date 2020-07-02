Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні COVID-19 виявили у 914 людей, 15 українців померли від нього

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 238

 

У той же час один хворий у Кременчуці одужав від коронавірусної хвороби

В Україні за останню добу зафіксували 914 нових випадків коронавірусної хвороби, про що інформує МОЗ. Станом на 9.00 4 липня у країні нараховують 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних (15 українців померли від цього недугу за добу), 21 155 пацієнтів одужало. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1936 випадків;
  • Волинська область — 2663 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1110 випадків;
  • Донецька область — 599 випадків;
  • Житомирська область — 1447 випадків;
  • Закарпатська область — 3214 випадків;
  • Запорізька область — 588 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2598 випадків;
  • Кіровоградська область — 657 випадків;
  • м. Київ — 5465 випадків;
  • Київська область — 2747 випадків;
  • Львівська область — 6059 випадків;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 455 випадків;
  • Одеська область — 1835 випадків;
  • Полтавська область — 322 випадки;
  • Рівненська область — 4041 випадок;
  • Сумська область — 308 випадків;
  • Тернопільська область — 2025 випадків;
  • Харківська область — 2311 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 828 випадків;
  • Чернівецька область — 4972 випадки;
  • Черкаська область — 657 випадків;
  • Чернігівська область — 560 випадків.


 

Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, 3 липня один пацієнт у нашому місті одужав від коронавірусної інфекції, що підтвердили негативні ПЛР-тести.


Продовжують лікування ще 6 кременчужан з діагнозом COVID-19. Двоє перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», четверо – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Стан здоров‘я усіх пацієнтів медики оцінюють як задовільний.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»
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