За добу в Україні COVID-19 виявили у 914 людей, 15 українців померли від нього

У той же час один хворий у Кременчуці одужав від коронавірусної хвороби
В Україні за останню добу зафіксували 914 нових випадків коронавірусної хвороби, про що інформує МОЗ. Станом на 9.00 4 липня у країні нараховують 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних (15 українців померли від цього недугу за добу), 21 155 пацієнтів одужало. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1936 випадків;
- Волинська область — 2663 випадки;
- Дніпропетровська область — 1110 випадків;
- Донецька область — 599 випадків;
- Житомирська область — 1447 випадків;
- Закарпатська область — 3214 випадків;
- Запорізька область — 588 випадків;
- Івано-Франківська область — 2598 випадків;
- Кіровоградська область — 657 випадків;
- м. Київ — 5465 випадків;
- Київська область — 2747 випадків;
- Львівська область — 6059 випадків;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 455 випадків;
- Одеська область — 1835 випадків;
- Полтавська область — 322 випадки;
- Рівненська область — 4041 випадок;
- Сумська область — 308 випадків;
- Тернопільська область — 2025 випадків;
- Харківська область — 2311 випадків;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 828 випадків;
- Чернівецька область — 4972 випадки;
- Черкаська область — 657 випадків;
- Чернігівська область — 560 випадків.
Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, 3 липня один пацієнт у нашому місті одужав від коронавірусної інфекції, що підтвердили негативні ПЛР-тести.
Продовжують лікування ще 6 кременчужан з діагнозом COVID-19. Двоє перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька», четверо – на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Стан здоров‘я усіх пацієнтів медики оцінюють як задовільний.