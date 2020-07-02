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Вистачило на тиждень: тролейбус №5А+ сьогодні не вийшов на маршрут

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 991 Коментарів: 8

 

Все через технічні причини

За повідомленням «Кременчуцького тролейбусного управління», тролейбус, що курсує маршрутом №5А+, через технічні причини зранку 3 липня на маршрут не виїхав.


Нагадаємо, що вперше він вийшов на маршрут 26 червня - тиждень тому.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: троллейбус тролейбус
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

193
Piton78:
Сьогодні, 10:25

Боже як прогнозовано і так довго протримався! Вже пора букмекерам ставки приймати!


13 1
273
gansit:
Сьогодні, 10:41

Может мэр все таки вмешается?Сколько можно издеваться над людьми?Может стоить вернуть эти консервные банки?

Да нее,наш мэр ничё не решает,так просто получатель 80тыс грв в месяц.


12 1
193
Piton78:
Сьогодні, 10:44

Цитата: gansit

Может мэр все таки вмешается?Сколько можно издеваться над людьми?Может стоить вернуть эти консервные банки?

Да нее,наш мэр ничё не решает,так просто получатель 80тыс грв в месяц.

Та якби ж тільки 80 отримував! А розпил бюджету? Музей, парки, вишеньки, газетка! А забув ще про  2.7 ляма ті що повісили но двох бухгалтерів!


13 1
3 375
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:15

Воно видно таке барахло придбали, що далі нікуди


6 2
148
marinochka__30:
Сьогодні, 11:29

ничего страшного, скоро поедет снова


1 11
62
Максим Бабкин:
Сьогодні, 12:02

Такую трагедию с этого делаете, ужас! Профилактику пройдет и вернут намаршрут.


2 7
243
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 12:09

Я надеюсь, что это одноразовое недоразумение. Люди уже расчитывают на него.


2 3
31
Kremzp:
Сьогодні, 12:49

Цитата: Максим Бабкин

Такую трагедию с этого делаете, ужас! Профилактику пройдет и вернут намаршрут.

Да какая там трагедия! Просто все хотят иметь денюжку. Одни имеют на покупках, другие на профилактиках. И все довольны, кроме простых людей, которые стояли и ждали на остановках.


1 0

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