Вистачило на тиждень: тролейбус №5А+ сьогодні не вийшов на маршрут

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Все через технічні причини
За повідомленням «Кременчуцького тролейбусного управління», тролейбус, що курсує маршрутом №5А+, через технічні причини зранку 3 липня на маршрут не виїхав.
Нагадаємо, що вперше він вийшов на маршрут 26 червня - тиждень тому.
Боже як прогнозовано і так довго протримався! Вже пора букмекерам ставки приймати!
Может мэр все таки вмешается?Сколько можно издеваться над людьми?Может стоить вернуть эти консервные банки?
Да нее,наш мэр ничё не решает,так просто получатель 80тыс грв в месяц.
Та якби ж тільки 80 отримував! А розпил бюджету? Музей, парки, вишеньки, газетка! А забув ще про 2.7 ляма ті що повісили но двох бухгалтерів!
Воно видно таке барахло придбали, що далі нікуди
ничего страшного, скоро поедет снова
Такую трагедию с этого делаете, ужас! Профилактику пройдет и вернут намаршрут.
Я надеюсь, что это одноразовое недоразумение. Люди уже расчитывают на него.
Да какая там трагедия! Просто все хотят иметь денюжку. Одни имеют на покупках, другие на профилактиках. И все довольны, кроме простых людей, которые стояли и ждали на остановках.