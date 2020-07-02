У Кременчуцькому районі спалахнула занедбана будівля: ніхто не постраждав

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Будьте обережніші з вогнем - у спеку до пожежі може призвести будь-яка необачність

2 липня о 17.45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у занедбаній будівлі на вул. Шкільній в с. Ялинці Кременчуцького району.





Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля та перекриття. Пожежу було локалізовано о 18.43, а о 19.20 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.





Врятовано дану будівлю від повного знищення полум’ям.





До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.





Причина пожежі встановлюється.