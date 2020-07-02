Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна45887
Кременчук119
Хворі:
Україна24649
Кременчук7
Одужало:
Україна20053
Кременчук108
Померло:
Україна1185
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу зафіксували 876 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 395

 

Загалом за час пандемії захворіли 46 763 українці

В Україні за добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної інфекції. За даними МОН, станом на 9.00 3 липня у нашій країні налічують 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1915 випадків;
  • Волинська область — 2571 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1103 випадки;
  • Донецька область — 599 випадків;
  • Житомирська область — 1435 випадків;
  • Закарпатська область — 3126 випадків;
  • Запорізька область — 579 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2544 випадки;
  • Кіровоградська область — 653 випадки;
  • м. Київ — 5347 випадків;
  • Київська область — 2702 випадки;
  • Львівська область — 5883 випадки;
  • Луганська область — 84 випадки;
  • Миколаївська область — 450 випадків;
  • Одеська область — 1792 випадки;
  • Полтавська область — 322 випадки;
  • Рівненська область — 3950 випадків;
  • Сумська область — 304 випадки;
  • Тернопільська область — 1990 випадків;
  • Харківська область — 2255 випадків;
  • Херсонська область — 195 випадків;
  • Хмельницька область — 822 випадки;
  • Чернівецька область — 4935 випадків;
  • Черкаська область — 653 випадки;
  • Чернігівська область — 554 випадки.


Полтавська ОДА інформує, що за останню добу на Полтавщині у двох людей підтвердилася коронавірусна хвороба – обидва випадки виявили у мешканців Полтави.


Загалом одужали вже 274 жителі області, продовжують лікування 35 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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