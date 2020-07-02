В Україні за добу зафіксували 876 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 395

В Україні за добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної інфекції. За даними МОН, станом на 9.00 3 липня у нашій країні налічують 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1915 випадків;

Волинська область — 2571 випадок;

Дніпропетровська область — 1103 випадки;

Донецька область — 599 випадків;

Житомирська область — 1435 випадків;

Закарпатська область — 3126 випадків;

Запорізька область — 579 випадків;

Івано-Франківська область — 2544 випадки;

Кіровоградська область — 653 випадки;

м. Київ — 5347 випадків;

Київська область — 2702 випадки;

Львівська область — 5883 випадки;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 450 випадків;

Одеська область — 1792 випадки;

Полтавська область — 322 випадки;

Рівненська область — 3950 випадків;

Сумська область — 304 випадки;

Тернопільська область — 1990 випадків;

Харківська область — 2255 випадків;

Херсонська область — 195 випадків;

Хмельницька область — 822 випадки;

Чернівецька область — 4935 випадків;

Черкаська область — 653 випадки;

Чернігівська область — 554 випадки.





Полтавська ОДА інформує, що за останню добу на Полтавщині у двох людей підтвердилася коронавірусна хвороба – обидва випадки виявили у мешканців Полтави.





Загалом одужали вже 274 жителі області, продовжують лікування 35 людей.