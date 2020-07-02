В Україні за добу зафіксували 876 нових випадків COVID-19

Загалом за час пандемії захворіли 46 763 українці
В Україні за добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної інфекції. За даними МОН, станом на 9.00 3 липня у нашій країні налічують 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1915 випадків;
- Волинська область — 2571 випадок;
- Дніпропетровська область — 1103 випадки;
- Донецька область — 599 випадків;
- Житомирська область — 1435 випадків;
- Закарпатська область — 3126 випадків;
- Запорізька область — 579 випадків;
- Івано-Франківська область — 2544 випадки;
- Кіровоградська область — 653 випадки;
- м. Київ — 5347 випадків;
- Київська область — 2702 випадки;
- Львівська область — 5883 випадки;
- Луганська область — 84 випадки;
- Миколаївська область — 450 випадків;
- Одеська область — 1792 випадки;
- Полтавська область — 322 випадки;
- Рівненська область — 3950 випадків;
- Сумська область — 304 випадки;
- Тернопільська область — 1990 випадків;
- Харківська область — 2255 випадків;
- Херсонська область — 195 випадків;
- Хмельницька область — 822 випадки;
- Чернівецька область — 4935 випадків;
- Черкаська область — 653 випадки;
- Чернігівська область — 554 випадки.
Полтавська ОДА інформує, що за останню добу на Полтавщині у двох людей підтвердилася коронавірусна хвороба – обидва випадки виявили у мешканців Полтави.
Загалом одужали вже 274 жителі області, продовжують лікування 35 людей.