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Надзвичайні новини, Полтавщина

В автівці спалахнув газ: чоловіка у тяжкому стані привезли до Кременчуцької ЦРЛ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 782

У потерпілого термічні опіки І-ІІ ступеня живота, шиї, лівого вуха та рук

2 липня до опікового відділення Кременчуцької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступеня (близько 20% тіла) живота, шиї, лівого вуха та рук ушпиталили 36-річного мешканця села Великі Кринки Глобинського району. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


За попередніми даними, травми потерпілий отримав на власному подвір’ї після того, як у газобалонному обладнанні автомобіля спалахнув газ.


Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: газовый баллон автомобиль ожоги ЦРБ
компанія «Інтера Люкс»

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