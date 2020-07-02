В автівці спалахнув газ: чоловіка у тяжкому стані привезли до Кременчуцької ЦРЛ

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2 липня до опікового відділення Кременчуцької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступеня (близько 20% тіла) живота, шиї, лівого вуха та рук ушпиталили 36-річного мешканця села Великі Кринки Глобинського району. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За попередніми даними, травми потерпілий отримав на власному подвір’ї після того, як у газобалонному обладнанні автомобіля спалахнув газ.





Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.