В автівці спалахнув газ: чоловіка у тяжкому стані привезли до Кременчуцької ЦРЛ

У потерпілого термічні опіки І-ІІ ступеня живота, шиї, лівого вуха та рук
2 липня до опікового відділення Кременчуцької ЦРЛ з термічними опіками І-ІІ ступеня (близько 20% тіла) живота, шиї, лівого вуха та рук ушпиталили 36-річного мешканця села Великі Кринки Глобинського району. Про це повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
За попередніми даними, травми потерпілий отримав на власному подвір’ї після того, як у газобалонному обладнанні автомобіля спалахнув газ.
Стан здоров’я чоловіка – тяжкий.