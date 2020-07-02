Здав 55 літрів крові: кременчужанину присвоїли звання «Заслужений донор України»

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Кременчужанину Юрію Троцькому присвоїли звання «Заслужений донор України». Як йдеться на сайті мерії Кременчука, відповідний Указ №254/2020 від 27 червня 2020 року підписав Президент України Володимир Зеленський із нагоди Дня Конституції.





Юрій Миколайович працює оператором технологічної установки АТ-1 ГК-3/1 №1 виробництва №1 на ПАТ «Укртатнафта».





За весь час донорської діяльності у відділенні переливання крові Кременчуцького міського пологового будинку та на Кременчуцькій обласній станції переливання крові чоловік здав понад 55 літрів крові (450 мл складає кожна кровоздача), чим врятував життя і здоров’я багатьом породіллям, дітям та онкохворим. На його рахунку – 123 безоплатні кровоздачі.





Це не перша відзнака Юрія Троцького за його волонтерську діяльність на ниві донорства. У 2009 році йому також було присвоєно звання «Почесний донор України».